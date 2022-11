Une 2ème antenne renforcée centre de santé a ouvert dans le quartier des Aubépins

Pour faire face à la désertification médicale largement constatée dans notre territoire, le département de Saône-et-Loire a créé en 2017 son propre centre départemental de santé pour recruter et salarier des médecins. Ce dispositif compte 6 centres territoriaux de santé dotés d'antennes pour mailler l'ensemble de la Saône-et-Loire.

Le centre territorial de santé de Chalon-sur-Saône, situé au 7 bis Rue de Lyon, connaît aujourd'hui une augmentation importante des demandes de soins.

Aussi, après l'ouverture d'une première antenne dans le quartier des Prés Saint-Jean, le département a ouvert une deuxième antenne dans le quartier des Aubépins dans des locaux mis à disposition par la Ville de Chalon-sur-Saône.

Parmi les personnalités présentes lors de cette inauguration, outre André Accary, le président du Conseil départemental, les sénateurs de Saône-et-Loire, Marie Mercier et Fabien Genet, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Saône, Louis Margueritte, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, les conseillers départementaux, Amelle Deschamps et Jean-Vianney Guigue, les conseillers départementaux du canton Françoise Vaillant et Vincent Bergeret, l'adjoint au maire de Chalon-sur-Saône en charge des affaires sanitaires et sociales, Bruno Legourd, et le conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff, pour ne citer qu'eux.

La demande étant importante dans le secteur, le département en a fait une antenne renforcée permettant ainsi une présence médicale accrue et l'augmentation des horaires d'ouverture.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Centre de santé territorial de Chalon-sur-Saône

Antenne du quartier des Aubépins

34, Avenue de l'Aubépin

71100 Chalon-sur-Saône

Uniquement sur rendez-vous

☎ 03 85 21 64 20

→ en ligne sur www.doctolib.fr

De 8 heures à 20 heures en semaine et de 8 heures à midi le samedi matin.