FORUM ECONOMIQUE DE SAONE ET LOIRE - Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire, rappelle à chacun la mobilisation de tous les services de l'Etat face à la crise énergétique

La parole du représentant de l'Etat était elle aussi au coeur des attentes ce jeudi soir au Forum économique de Saône et Loire. Et Yves Séguy, préfet de Saône et Loire s'est voulu très vigilant vis à vis des chefs d'entreprise du département.

"On a appris à composer les uns avec les autres, de s'adapter aux contraintes" a lancé Yves Séguy, Préfet de Saône et Loire dans ses propos introductifs, face à un parterre de centaines de chefs d'entreprise, désireux de mieux appréhender la parole de l'Etat, alors que l'hiver frappe à nos portes, avec son cortège d'inquiétudes sur les prix de l'énergie.

"Le département de Saône et Loire a fait preuve de résilience. Cela a été certes coûteux mais des efforts importants ont été faits" à l'image du Plan de relance et ses 386 millions d'euros mobilisés pour la Saône et Loire et "des PGE à hauteur de 650 millions d'euros largement remboursés". "On doit aller plus loin, aller vers l'avenir" a précisé Yves Séguy, essayant de rassurer les acteurs économiques sur demain, " ne passez pas à côté des opportunités même dans la difficulté. Les dispositifs d'accompagnement sont là avec les boucliers tarifaires, les amortisseurs pour 2023 et toute une série de dispositifs complémentaires, très volontaristes".

Une manière de rappeler aux acteurs économiques que l'Etat se mobilse et d'insister auprès de chacun à ne pas hésiter à solliciter les services afin de faire remonter toute problématique.

L.G