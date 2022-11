L’Harmonie Saint Rémy/les Charreaux a fêté la Sainte Cécile, patronne des musiciens, luthiers, poètes, chanteurs lyriques, hymnographes.

Samedi soir, les musiciens de l’Harmonie de Saint Rémy/les Charreaux ont honoré Sainte Cécile en musique à la messe donnée à la chapelle Sainte Thérèse de Saint Rémy. Ils ont ponctué l’office de quatre morceaux : Marche pour la cérémonie des Turcs, Rinaldo’Air, The Seal Lululaby et La Marche solennelle de C. St Saëns. Après la messe, le foyer Saint Joseph a offert le verre de l’amitié aux musiciens et aux personnes qui ont suivi l’office de la Sainte Cécile.

Comme il est de tradition, les musiciens et leurs conjoints se sont retrouvés à la salle de l’espace Brassens pour un repas préparé par un excellent traiteur.

Valérie Villeboeuf, vice-présidente déléguée pour Chalon sur Saône, a lu le discours préparé par Laurent Bonin président de l’Harmonie, absent pour raison familiale. Elle n’a pas manqué de remercier Madame Rougeron, Madame Brédoire et Monsieur Rosinoff, élus de la ville de Chalon, pour leur présence.

Elle a ensuite passé la parole à Emilie Desbrières, directrice de l’orchestre, qui a fait son compte-rendu musical, les bons moments, les difficultés et surtout l'avenir avec quelques préstations importantes pour 2023.

La parole a été donnée à Madame Rougeron élue à Chalon. Celle-ci a remercié les membres de l‘Harmonie de les avoir invité elle et ses deux collègues. Elle a présenté les excuses de Gilles Platret maire de Chalon de n’avoir pu être présent, retenu par ailleurs.

Pour la Sainte Cécile, c’est aussi le moment où l’association récompense certains musiciens pour leur implication durant de nombreuses années dans une association musicale. Cette cérémonie de remise de médailles s’est déroulée en présence des trois élus de Chalon sur Saône. Une particularité cette année, il a été nécessaire de remettre aux récipiendaires les distinctions des années covid, ils étaient nombreux : 5 pour l’année 2020, 4 pour 2021 et 3 pour 2022 dont 2 médailles des vétérans.

Michel et Claudine ont remercié au nom de tous les musiciens la cheffe de l’orchestre, Emilie Desbrières, en lui remettant une composition florale. Bouquet bien mérité au regard du travail fourni et accompli par Emilie et son mari Denis.

Il s’en est suivi un apéritif avant de passer au repas. Claudine et Michel, musiciens et chargés de la commission banquet, avaient mis les petits plats dans les grands avec un menu très soigné, avec une belle présentation des assiettes par les personnels du traiteur.

On ne peut pas parler d’un repas de musiciens sans bien sûr de la musique à gogo. Dans une très bonne ambiance, la soirée s’est poursuivie avec de nombreux convives sur la piste de danse. La soirée s’est terminée fort tard dans la nuit.

La petite équipe habituelle s’est occupée du rangement et du nettoyage. Merci à ces bénévoles de la part de tous les musiciens de l’Harmonie Saint Rémy / les Charreaux.

C.Cléaux