Remise de diplômes au lycée Saint-Charles- Site Le Devoir

C'est dans une salle comble que des élèves ayant passé les examens du baccalauréat pro Esthétique, Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), Métiers du commerce et de la vente (MCV), Gestion Administration (GA) et de CAP Esthétique étaient présents ce vendredi 25 novembre 2022 pour cette cérémonie de remise des diplômes au lycée Saint-Charles- Site Le Devoir.

91 % de réussite en bac professionnel

Le proviseur, Bruno Aubriet, et le directeur adjoint enseignements professionnels, Jean-Christophe Dubuis, se sont réjouis du taux élevé de réussite atteignant les 91% de réussite pour les bac professionnels, avec 3 mentions TB, 29 mentions B et 47 mentions AB, et 85% d'obtention pour les CAP. La moyenne nationale étant de 82,3 % pour le bac professionnel et de 78% pour le CAP, le lycée Saint-Charles peut s'enorgueillir des taux de réussite de cette promotion 2021-2022.

Ils ont salué le travail de l'équipe enseignante et a félicité les élèves.



L'Ensemble Saint-Charles a également souhaité mettre à l'honneur les élèves en fin de cursus (CM2 des deux écoles, 3èmes et terminales), en leur offrant un yearbook qui contient des portraits individuels de l’ensemble des élèves de la promotion 2021-2022 et des adultes les ayant en charge.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati