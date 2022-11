Ce dimanche, c’est le Marché de Noël à Châtenoy-en-Bresse

De 10 h à 18 h, venez déambuler en famille au Marché de Noël de Châtenoy-en-Bresse : visite du Père Noël, tour du parc en calèche et plein d’idées cadeaux vous y attendent.

Cette 6e édition du Marché de Noël dans le magnifique parc de Châtenoy-en-Bresse a déjà l’avant-goût des fêtes.

C’est le moment de venir faire le plein d’idées cadeaux.

Les halls couverts et chauffés abriteront les plus frileux pour la buvette et la restauration. Pas moins de 33 exposants proposeront leurs articles : produits ou vins du terroir, objets déco…

Les animations rythmeront cette journée :

– Tombola,

– Tour du parc en calèche (à tenter absolument),

– Visite surprise du Père Noël pour les petits.

Belle journée à tous !