Le rugby scolaire était à l'honneur à Buxy

Plus de 170 élèves de cycle 2 (CP-CE1-CE2) et cycle 3 (CM1-CM2) des écoles du secteur de Buxy se sont retrouvés mardi 22 novembre sur le stade des Raveaux pour jouer avec un ballon ovale, à l’initiative des classes adhérentes à la section locale de l’USEP (sport en école primaire).

Au programme, ateliers techniques sur une demi-journée, puis découverte du rugby à toucher 2s et tournoi sur le reste de la journée. Cette rencontre inter-écoles se voulait un test grandeur nature en vue des tournois qui auront lieu en fin d’année scolaire et à l’automne 2023 dans le cadre de la future coupe du monde de rugby organisée en France.

Projet ambitieux puisque ces enfants n’avaient participé à aucun cycle d’initiation préalable ; ambitieux également par l’implication des bénévoles de l’U-Cep’s (section locale de l’USEP), des éducateurs et de Bruno Ledey, apprenti campus 2023, du club buxynois pour accueillir les jeunes sportifs, animer les ateliers en milieu de semaine ; ambitieux par la coopération mise en place entre la ligue (mise à disposition de Matthieu Fleurus, cadre technique), le CODEP 71 (préparation en amont des ateliers, mise à disposition d’un élu et de Morgan Barrault, apprenti campus 2023), l’USEP 71 (préparation en amont de la rencontre, encadrement des ateliers par 4 membres), la section locale U-Cep’s et le club buxynois.

Cette rencontre a bénéficié de la visite de M. Martinerie, conseiller pédagogique départemental EPS.

Le large sourire des enfants lors du goûter suffisait à valider la réussite de la journée ; les échanges avec les enseignants, les accompagnateurs, les éducateurs, les membres de l’USEP ont également permis de montrer la satisfaction des encadrants et de pointer les pistes d’amélioration à apporter.