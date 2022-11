Un peu de soleil d’été avec le retour en images sur l’Ado Challenge Aventure des ados de l’ERJ de Châtenoy le Royal.

Un rayon de soleil avec les jeunes qui ont participé au challenge aventure cet été à Mouthe dans le Doubs.

12 jeunes ados de Champforgeuil, 7 de Châtenoy le Royal, 14 de St Rémy et 14 de Saône Doubs Bresse se sont retrouvés au Grand Chalet pour une aventure commune et des différents défis.

Encadrés par 9 animateurs et animatrices, ils ont, tout au long de leur séjour dans le Doubs, poursuivi le Challenge aventure débuté dans leur commune par de nombreux entrainements.

Les 47 jeunes de 11 à 17 ans ont participé à ce Challenge Aventure du 26 au 29 juillet 2022 où les attendaient des épreuves de biathlon comprenant du tir à l’arc et de la course d’orientation, de la rando et de la maniabilité de VTT, il y avait aussi du tir à la carabine et de l’escalade. Un beau séjour pour ces jeunes et les animateurs dont ils garderont des souvenirs, séjour avec, à la clé, l’objectif de se dépasser, de montrer le meilleur de soi, de ses performances et de son esprit de camaraderie.

A la fin du séjour, les animateurs et animatrices leur avaient préparé une belle surprise avec le détour par un parc aquatique.

De nombreuses photos et un film ont été projetés quelque temps après leur retour de ce challenge, histoire de se rappeler quelques bons moments.

Crédit photos : ERJ/C. Cleaux

C.Cléaux