AVIS DE DECES - Monsieur Gérard BONNOT

CHALON-SUR-SAÔNE (71) - LONGCHAUMOIS (39)



Mme Monique BONNOT, son épouse ;

Julien et Patricia,

Christophe et Abril,

ses enfants ;

Léticia, sa petite-fille ;

Mme Madeleine RABUT,

sa belle-mère ;

Claude et Françoise RABUT,

Jean-François

et Josiane BONNOT,

Marie-Claire BONNOT

et Philippe,

Philippe et Yaëlle BONNOT,

Frédéric BONNOT et Arthur, ses frères, sa sœur,

ses beaux-frères

et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard BONNOT

Retraité SNCF

survenu le 27 novembre 2022,

à l'âge de 70 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 2 décembre 2022, à 10 heures, en l'église de Chagny.

Condoléances sur registres.

Fleurs naturelles uniquement.

Une pensée pour

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.

Jeannine et René

ses parents.