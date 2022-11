A Champforgeuil, l'impact lié aux sécheresses au coeur des interrogations

Un certain nombre de lecteurs d'info-chalon.com ont souhaité nous alerter sur la situation. Du coup, petit point d'étape avec Annie Sassignol, maire de Champforgeuil.

La commune de Champforgeuil n'est visiblement pas la seule impactée par les fissures et autres dégâts d'ampleur sur les bâtiments. Pas moins d'une trentaine de propriétaires ont déposé un dossier auprès de la mairie dans le cadre d'une demande groupée qui sera envoyée à la Préfecture en fin d'année.

"Pour le moment, on ne sait pas ce que ça va donner" assure Annie Sassignol, qui applique à la lettre les recommandations formulées par les services de l'Etat. Pour l'heure, les propriétaires victimes des conséquences de la sécheresse ont constitué leurs dossiers et se sont rapprochés de leurs assurances, mais chacun est dans l'expectative d'un éventuel arrêté préfectoral. Difficile d'en savoir plus pour le moment.

Reste que les bâtiments communaux ont été aussi impactés, à l'image de la salle des fêtes, dont les fissures ont défiguré la façade. Plus inquiétante demeure la dalle totalement fissurée à l'entrée du bâtiment.

Concrètement ? Annie Sassignol invite les propriétaires à déposer leurs dossiers en mairie au plus vite afin que tout soit adressé à la Préfecture d'ici fin décembre. Votre dossier doit comprendre vos coordonnées évidemment, l'adresse du bien sinistré, un descriptif précis des dégâts avec bien sûr les illustrations des parties fissurées ou affaissées.

Après ça, viendra le temps de la patience...

Laurent Guillaumé