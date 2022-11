Business challenge au lycée Émiland Gauthey : dans la peau d'un chef d'entreprise

Les 58 élèves de deux classes de première STMG du lycée ont participé ce mardi 29 novembre 2022 au Business Challenge. Lancé par l'Académie de Dijon, ce concours leur offre la possibilité de mettre en pratique les connaissances et compétences acquises durant l'année. Logo, nom, fixation du prix de vente, choix des fournisseurs, publicité, postes occupés… En travaillant sur un cas réel d'entreprise, ils doivent tout créer de A à Z. Plus de détails avec Info Chalon.

Par groupes de 4 et guidés par leurs professeurs d'économie et gestion, Mehdi Aïdi, Clémentine Laisnay, Germain Prio et Jonathan Laflable, et Camille Marcotto, les élèves se sont retrouvés face aux difficultés de la gestion de l'entreprise.

Répartis en 15 équipes, ils vont devoirprendre des décisions (logo, nom, fixation du prix de vente, choix des fournisseurs, publicité, RH, etc).

Cette année, ils seront sur le marché concurrentiel et virtuel du Paddle gonflable.

Leur objectif est de maximiser les bénéfices. Le jeu évalue la gestion des RH et les ventes réalisées.

Si le matin, ils jouent (6 phases de jeu), l'après-midi, ils devaient expliquer leur choix.

«L'exercice était difficile au début mais après ça allait», nous explique Tony Tratsaert, un des trois participants interrogés, tous les trois âgés de 16 ans.

«J'ai trouvé ça très enrichissant et j'ai passé une excellente journée. Je pense que cela va me servir puisque je me destine à travailler dans l'immobilier», ajoute à son tour Sarah Bernard.

Même son de cloche du côté d'Angel Roy : «Ça donne un aperçu plutôt réaliste. On a utilisé tout le lexique nécessaire à la pleine réussite de ce jeu de rôle intéressant».

Ils ont également échangé avec Émilie Parisot, une jeune experte-comptable venue leur expliquer son métier et briser les clichés inhérents à sa profession.

Parmi les jurés de cette 7ème édition du Business Challenge, 4 élèves de deuxième année BTS Négociation et digitalisation de la relation client (NDRC), Valère Fuchey, Tiffany Cernin, Maëlle Touboulic et Enzo Veneziano.

Le lycée Émiland Gauthey participera le vendredi 9 décembre au Salon Excellence Pro, au Colisée. Les BAC Pro métiers de l'accueil et de la relation client accueilleront plus de 1000 collégiens issus de 11 établissements du Grand Chalon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati