AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Luc BOUTON

CHÂTENOY-LE-ROYAL - SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Madame Denise BOUTON, sa maman ;

Messieurs Christian, Patrick et Olivier BOUTON, ses frères ;

Emmanuelle, sa belle-sœur ;

Léa et Albane, ses nièces ;

ainsi que ses cousins, cousines et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean-Luc BOUTON

décédé subitement à l'âge de 60 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées mardi 6 décembre 2022, à 11h15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Jean-Luc a rejoint son papa,

Bernard BOUTON