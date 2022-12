Laurent Haro devient Président du Comité régional des banques FBF Bourgogne-Franche-Comté

Le Comité régional FBF Bourgogne-Franche-Comté rassemble les banques adhérentes établies sur ses 8 départements. Il est le relai dans la région des positions et des actions de la FBF, l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des banques françaises et étrangères installées en France.

Laurent Haro déclare : « Les banques en Bourgogne-Franche-Comté, avec leurs 10 900 salariés, 1 380 agences et 87 milliards d’euros de crédits, accompagnent au quotidien leurs clients entreprises, professionnels et particuliers dans la réalisation de leurs projets. Solides et agiles, nos banques ont pour valeur essentielle la proximité. Un atout d’ailleurs reconnu par les habitants de la région, puisque 89% ont une bonne image de leur banque[1]. Je suis honoré de représenter notre profession dans la région et de succéder à Emmanuel Vey ».

La FBF, créée en 2001, représente les 334 banques françaises et étrangères qui exercent leur activité en France. Elle dispose d’un bureau à Bruxelles et est présente sur tout le territoire français à travers un réseau de 103 comités régionaux et départementaux. Elle intervient sur toutes les questions réglementaires bancaires et financières aux niveaux français, européen et international ainsi que sur tous les sujets relatifs à la place de la banque dans l’économie et la société. Les banques financent activement l'économie et jouent ainsi un rôle clé pour la croissance et l'emploi. Avec plus de 350 000 salariés, le secteur bancaire français est un acteur dynamique du marché de l’emploi.