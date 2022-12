Ce week-end « Le » Marché de Noël de Châtenoy le Royal

Samedi 3 décembre et dimanche 4 décembre 2022 le désormais traditionnel Marche de Noël de Châtenoy le Royal sera ouvert à un public Grand Chalonnais pour le bonheur des visiteurs et des exposants. Tout ce qu’il faut pour garnir les souliers au pied de la cheminée le soir du 24 décembre.

Un Marché de Noël qui sort de l’ordinaire et qui n’hésite pas à afficher son originalité en ne réunissant que des créateurs et des producteurs locaux. Aucun revendeur n’est admis, mais aussi et surtout le Marché reçoit des exposants uniques dans leurs créations ou leurs produits.

Il suffit de venir à la salle des fêtes de Châtenoy le Royal dès samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h pour voir l’éventail important offert au public.

40 exposants créateurs et producteurs

Une organisation gérée tout au long de l’année par les membres du Comité de Jumelage, organisateur de la partie « Exposants » et particulièrement par Françoise Reynaud qui veille au grain et au choix qualitatif, quantitatif et dans des prix raisonnables de façon à ce que tout le monde puisse y trouver son compte. Il faut aussi savoir que la notoriété du Marché est telle que de nombreux exposants sont mis en liste d’attente faute de place dans la salle des fêtes.

De son coté le Président en exercice du Comité de Jumelage, Philippe Martin, se dit satisfait de cette 23e édition qui s’annonce : « C’est une manifestation importante et incontournable sur la commune, qui répond à l’attente des Châtenoyens mais aussi à l’ensemble du bassin Grand Chalonnais."

Effectivement c’est une moyenne de 3000 visiteurs qui a parcouru les allées au cours du Marché de 2021, ce malgré les conséquences sanitaires connues. Pour son 20e Anniversaire les compteurs étaient aux alentours de 4000 visiteurs sur les deux jours. C’est dire tout l’intérêt d’une telle manifestation.

En association avec le Tir Sportif

Pour soulager l’organisation de cette manifestation, le Comité de Jumelage s’est tourné vers le Tir Sportif pour assurer la partie buvette et petite restauration : « Nous sommes contents de voir le Tir prendre en charge cet aspect important » souligne le Président Martin « car hélas nos effectifs se sont restreints et la fatigue, voir la lassitude de voir un manque de bénévoles pour s’investir, juste sur ce week-end. »

En ajoutant un petit message en direction des enfants : « J’ai eu un contact avec le Père Noël et il semblerait qu’il va passer exceptionnellement deux fois au Marché de Noël Samedi et dimanche dans l’après-midi. » Pour l’horaire cela est impossible à donner avec les risques d’embouteillage prévus ce week-end !

JC Reynaud