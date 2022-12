Les petites pauses gourmandes à connaitre à Chalon (1)

Le clin d’œil info-chalon.com

« Dentelle et Chocolat » située 22 rue au Change à Chalon-sur-Saône est une crêperie réputée où l’on propose une cuisine basée à partir de produits frais et de saison.

Mais en cette période de fêtes de fin d’année, cet établissement est très fréquenté car Jackson et Lucinda Chanet, proposent à leur clientèle de délicieux churros, crêpes, gaufres, chocolat chaud, café, vin chaud…

Crêperie « Dentelle et Chocolat » 22 rue au change à Chalon-sur-Saône (ouvert du mardi au samedi de 12 heures à 14 heures et de 19 heures à 22 heures) et le dimanche pendant les fêtes. Réservation tél 09 83 75 58 40.

J.P.B