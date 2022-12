Le Téléthon des 5 communes de la paroisse : Chatenoy en Bresse, Epervans, Lans, Oslon et Saint-Marcel c’était ce samedi 3 décembre !

L’ouverture officielle avait lieu cette année à la salle Serge Bugaud à Oslon à 8h30.

Au programme de la matinée, deux marches organisées par le Centre Socio Culturel (CSC) encadré par Josie Soulier et Gérard Corneloup.

Une première petite marche de 9 km qui a réunit près de 150 personnes et une seconde, plus grande (14 km), avec au départ, pas moins de 60 marcheurs.

Toutes les deux étaient au départ d’Oslon avec deux points de ravitaillement : un à Lans et un à Saint-Marcel.

Les marcheurs mais aussi les non marcheurs avaient la possibilité de réserver un repas (tartiflette) à déguster dans la salle des fêtes oslonnaise.

C’est donc plus de 200 personnes qui ont partagé ce repas dans une ambiance conviviale et festive.

A 13h, un apéritif organisé par l’association des chasseurs d’Oslon visait à remercier les différents partenaires de cette manifestation.

C’est Yvan Noël, maire de la commune d’Oslon qui a pris la parole pour remercier tous les contributeurs et partenaires* qui se sont engagés aux côtés des communes pour l’organisation de ce Téléthon.

Monsieur le Maire a également tenu à particulièrement remercier le Crédit Mutuel pour avoir attribué une subvention de 300€ au CSC qui reversera l’intégralité de cette somme à l’AFM Téléthon.

Enfin, Monsieur le Maire a vivement remercié « l’implication des associations et des écoles engagées pour cette cause mais aussi les membres actifs de la coordination et le CSC pour leur dévouement ».



En effet, sur les 5 communes c’est plus d’une trentaine de bénévoles qui ont donné un peu de leur temps et qui on fait en sorte que toutes ces actions de solidarité puissent avoir lieues.

À 13h30, c’est le vélo club de Saint-Marcel qui a donné le départ du « brevet Vélo » de 51 km avec une pause à Lessard en Bresse. La partipation était libre et l’intégralité était reversée à l’AFM Téléthon.

Au sein de la salle des fêtes Oslonnaise, Info Chalon a pu également rencontrer Bernard Guillet, fabricant d’articles en bois qui était venu, comme chaque année, vendre ses créations au profit de l’AFM Téléthon :

« Chaque année en septembre, et ce depuis 12 ans, je m’enferme dans mon atelier pour fabriquer mes petits objets afin de les vendre à l’occasion du Téléthon et reverser l’intégralité des recettes au profit de cette belle cause. Cela représente environ 800€ par an de don à l’AFM » a t’il ainsi précisé.

En parallèle de ces actions sur la commune d’Oslon ce samedi, d’autres animations avaient lieues depuis vendredi sur les 5 communes de la paroisse : vente de sapins à Oslon et Chatenoy en Bresse, vente de biscuits par les écoles de Lans et Chatenoy en Bresse ou encore des actions des pompiers avec la vente de brioches à Epervans ou la vente de pizzas à Saint-Marcel vendredi soir … etc.

C’est avec un esprit très solidaire et très bienveillant que les 5 communes se sont données la main ce samedi au profit de cette belle cause, comme l’a d’ailleurs précisé Annie Marchand, adjointe au maire de Lans, à Info Chalon : « Il règne depuis ce matin un élan de générosité, de convivialité et de solidarité au sein de cette manifestation qui fait vraiment plaisir à voir. Nos concitoyens ont une fois de plus prouver leur état d’esprit chaleureux tout au long de cette journée » a t-elle fièrement indiqué.

Amandine Cerrone.

*Liste non exhaustive des différents partenaires : Gamm vert, Netto, Le potager de la Varenne, les Beaux frères, la Farinée, la Boulangerie Massot, le Blé Sucré, A la bonne table, les pompiers de Saint-Marcel, le Crédit Mutuel