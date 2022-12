NETVITAM, une nouvelle entreprise d’entretien et fleurissement de sépultures.

Entretenir la sépulture d’un proche est parfois compliqué, NETVITAM est là pour vous aider et peut intervenir dans un rayon de 100km autour de Chalon sur Saône.

La toute jeune société Netvitam a été créée par Damien Malfondet. Il a fait le choix de ce créneau entretien et fleurissent de sépultures pour répondre à une demande de personnes ne pouvant plus assurer eux-mêmes ces tâches. Garder la sépulture d’un proche dans un bon état de propreté et fleurie n’est pas toujours facile pour diverses raisons comme l’éloignement, l’âge, etc…

Netvitam propose 2 types de prestations :

Intervention ponctuelle pour une occasion particulière.

Contrat d'entretien sans engagement de 4 à 24 interventions par an. Plus avantageux car le prix par intervention est bien moins élevé. 2e avantage : cela permet de prolonger la vie de la tombe et que ce soit toujours propre.

Avec ces prestations, il est possible aussi de faire la rénovation des dorures et la rénovation complète, sur devis.

Rencontre avec Damien Malfondet de Netvitam

Info Chalon : Damien, que comprend une intervention ?

Damien Malfondet : « Une intervention comprend le nettoyage, le brossage, le rinçage de la tombe et des plaques, le fleurissement avec une composition au choix du client parmi mon catalogue puis je fais un rapport photo par mail ou sms. Le nettoyage est uniquement manuel, pas de nettoyeur haute pression. Utilisation de produit bio dégradable et naturel, pour la plupart fabriqué en France, comme le savon noir et le bicarbonate de soude. »

IC : A qui s’adresse ces offres ?

D. Malfondet : « Ces contrats ou interventions s’adressent aux personnes éloignées géographiquement ou dans l'incapacité de se déplacer. Bien sûr l’entreprise est locale, pas de sous-traitance. Accompagnement personnalisé. »

Pour prendre contact avec Damien Malfondet :

Mail: [email protected]

Tél : 0634645655

Plus d'informations et tarifs sur www.netvitam.fr

C.Cléaux