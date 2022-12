Rêves de Noël -  Lancement des festivités de Noël à Chalon ce jeudi 8 décembre

« Rêves de Noël » revient du jeudi 8 au dimanche 31 décembre. Cette année, c’est sur le thème de Noël Blanc que seront déclinées animations et décorations. Le lancement sera effectif ce jeudi 8 décembre pour une grande soirée avec l’inauguration du Village de Noël à 17 h et un parcours lumineux à 18 h... de magnifiques fêtes se préparent à Chalon.

Programme du jeudi 8 décembre

A 17 h - Inauguration du village de Noël, place de l’hôtel-de-Ville

Village ouvert du jeudi 8 au samedi 31 décembre

Horaires

du 8 au 16 décembre

lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 14h à 20h

Samedi et dimanche, de 11h à 20h

du 17 au 31 décembre

lundi et mercredi, de 14h à 20h

mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, de 11h à 20h

jeudi 8 décembre, jusqu'à 23h

samedis 24 et 31 décembre, de 11h à 17h



Décoration de la place en Noël blanc avec un grand iceberg (le petit train passe sous la structure), une mare, une banquise, un igloo et un village d’inuits. En entrée de place un ours géant accueille les visiteurs (et permet les selfies !).



. Trois chalets de restauration.

. Manèges : petit train, mini roue, carrousel et pêche aux canards (nouveauté).

La cabane enchantée avec une grande scène d’automates filaires (30 m²) : « lutins en pays blanc ».

. Le Père Noël viendra expressément du Pôle Nord les mercredis, samedis et dimanches après-midi pour collecter les listes de jouets des petits Chalonnais.

. Nouveauté, « souriez, c’est dans la boîte ! » : borne à selfies devant la banquise. Les visiteurs pourront repartir avec une photo imprimée,, avec ou sans accessoires.

« L’ours et le renne » : conte animé projeté sur la façade de l’ancien Stock Américain tous les jours (sauf le 25 !) à 17h30 et 18h30 ; le 24 et le 31 à 16h30. Ce conte a été imaginé et écrit par Anne Prost-Cossio et Emmanuelle Lieby ; les personnages ont été dessinés et animés par les agents de la Direction de la communication.

18h – Lancement des festivités de Noël

« Jardin de fer, jardin de feu » et « Versailles » par la Compagnie des Mangeurs de Cercle.

À la tombée de la nuit, les feux nourris Mangeurs de cercle crépiteront dans de poétiques décors métalliques qui dessineront un parcours lumineux entre la rue au Change et la place du Théâtre avec des pauses musicales place du Chatelet et place Saint-Vincent (18h/21h).

Réalisées à partir de matériaux de récupération et de déchets détournés, ces installations œuvrent au service de la poésie. « Jardin de fer, jardin de feu » invite à la réflexion et à la contemplation sur notre écosystème : le végétal n’est plus, le fer, le feu et la rouille l’ont remplacé. « Versailles » nous questionne sur notre évolution démesurée et grandiloquante.

+ : animations des commerçants de la rue de la Citadelle

+ : associations et clubs services proposent des décorations et des produits de saison, au hasard des rues