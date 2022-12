Le traditionnel marché de Noël de Lans c’était ce week-end !

Ce samedi 3 et ce dimanche 4 décembre, se tenait la 7ème édition du marché de Noël de Lans organisé conjointement par les deux associations de parents d’élèves de la commune : « Les p’tiots Lanniaux » et « L’Amicale Terrence Ridout » (ATR).

Au programme, un marché de créations artisanales et un marché de producteurs locaux avec au total une cinquantaine d’exposants.

Le Père Noël était présent une bonne partie du week-end et les organisateurs avaient prévu un joli décor pour que les familles puissent avoir un cliché souvenir de cette rencontre.

Dehors, une buvette était ouverte et les visiteurs pouvaient également se restaurer avec une tartiflette faite maison à déguster sur place ou à emporter.

Le marché a débuté samedi à 14h et s’est terminé dimanche à 18h.

L’inauguration, quant à elle, a eu lieue samedi à 18h avec la présence de Monsieur le Maire Gilles Desbois et de certains de ses pairs : Joëlle Schwob, maire de Chatenoy en Bresse, Raymond Burdin, maire de Saint-Marcel et Yvan Noël, maire d’Oslon. Eric Michoux, maire d’Epervans était excusé et représenté par son adjoint Patrick Pinard.

Monsieur le député Louis Margueritte ainsi que Monsieur le président du Grand Chalon Sébastien Martin avaient également fait le déplacement pour l’occasion.

Aussi, Elisabeth Roblot, conseillère départementale avait également réussi à se libérer pour assister à cette inauguration.



Après les remerciements et les mots chaleureux de Monsieur le Maire Gilles Desbois qui a tenu à souligner que : « la richesse de notre village ce sont nos habitants et nos associations », ce fut autour de la présidente de l’association « Les p’tiots Lanniaux » , Mathilde Chermette, de prendre la parole.



Après avoir remercié les différents partenaires* sans qui ce marché ne pourrait pas avoir lieu, ainsi que les élus locaux pour leur présence, Mathilde a tenu à mettre à l’honneur les nombreux bénévoles présents pour faire vivre ce marché avec une mention spéciale pour deux duos : Christine et Evelyne, Christelle et Manu, qui ont œuvré depuis le mois de mai à l’organisation de cette manifestation.

C’est ensuite Monsieur le président du Grand Chalon, Sébastien Martin, et Elisabeth Roblot, conseillère départementale qui ont pris la parole et qui ont tous deux remercié les présidents des deux associations : Mathilde Chermette et Nicolas Plouvier ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à faire vivre ce marché « bien inscrit dans le calendrier » et où « il est toujours plaisant de venir ».

Monsieur le député Louis Margueritte a fermé la marche des discours en remerciant également les organisateurs pour leur accueil chaleureux, ravi d’être présent pour son tout premier noël en tant qu’élu et qui a souligné en voyant une telle affluence à ce marché que « l’avenir du commerce a de beaux jours devant lui ».

Il est fort à parier que, au vu des nombreux visiteurs encore au rendez-vous cette année, une huitième édition du fameux marché de Lans verra le jour l’an prochain !

Amandine Cerrone.



*Les organisateurs remercient le Crédit Agricole pour l’impression des flyers et affiches.

Mac Donald Chalon sur Saône, les entreprises de M. Bresset, M. Michelin, le maire de Saint-Marcel pour les avoir autorisés d’installer des banderoles pour communiquer sur le marché.

Le Grand Chalon pour le prêt des barnums.

La mairie de Lans pour leur soutien au quotidien.

Les agents communaux de Lans pour leur aide technique.

Le Père Noël pour sa présence gracieuse sur les deux jours.