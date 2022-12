Beau succès pour le marché de noël de Virey-le-Grand ce week-end !

Ce samedi 3 et ce dimanche 4 décembre, l’association « Animation viroise » organisait leur 6 ème édition du marché de Noël à la salle Marcel Pagnol du village.

Au total, c’est une trentaine d’exposants qui avaient investi les lieux pour vendre leurs créations.

A l’extérieur, une buvette était présente pour restaurer les visiteurs tout au long du week-end.

Un vendeur d’huîtres était également présent pour vendre ses produits.



Aussi, sur la journée du samedi, Nelly de « Friendly rosalies » de Gergy avait également fait le déplacement avec ses vélocipèdes à 4 roues, qu’elle avait customisés pour l’occasion aux couleurs de Noël.

Le père Noël, quant à lui, est venu faire plusieurs apparitions sur les journées de samedi et dimanche pour le plus grand bonheur des petits et des grands !

Le samedi soir, l’association avait prévu un repas sur réservation : une choucroute, qu’une bonne cinquantaine de personnes ont dégusté dans une ambiance conviviale, comme à l’accoutumée au sein du village de Virey-le-Grand.

C’est une fois de plus un pari réussi pour l’association « Animation viroise » avec son marché de Noël annuel. Rendez-vous l’an prochain pour la prochaine édition !



Amandine Cerrone.