Retour sur la cérémonie de remise des diplômes de comptabilité et gestion au lycée Mathias

Pour cette journée spéciale, les 3ème années et leurs enseignants avaient mis les petits plats dans les grands pour recevoir les festivaliers parmi lesquels on comptait des fiscalistes, experts-comptables et comptables, un crédit manager, une juriste, des conseillers financiers en banque et un contrôleur de gestion.

Des élèves de première et de terminale du lycée, des étudiants de DCG et BTS CG (comptabilité-gestion), étaient invités ainsi que les récipiendaires du diplôme de la dernière promotion, honorés avec tapis rouge et musique.

Échanges privilégiés entre élèves, étudiants et professionnels

La journée avait débuté par une conférence sur le thème de la gestion du poste client et le recouvrement des créances, conduites par Joaquim Reina de la Banque de France, Sara Tbatou, factor Banque Populaire, et Thierry Couval, credit-manager chez Antagatis.

La journée s'est poursuivie autour de douze ateliers organisés autour de thèms sur les métiers et formations en gestion. Lè encore, et en plus petit comité, les étudiants et les élèves ont pu découvrir, à travers l'expérience de la vingtaine de professionnels présents, de nombreuses perspectives d'évolution offertes par le DCG.

Parrainage et perspectives d'avenir

Marion Portier-Oiselet, experte-comptable, est la marraine de la promotion 2022-2025 des première année de DCG qu'elle va accompagner pendant les trois années de cursus de formation.

Elle va leur offrir une ouverture sur le monde professionnel en partageant son expérience. Issue des rangs du DCG Mathias, cette experte-comptable a pour ambition de les encourager dans ce choix porteur en terme d'emplois.

Hommage aux nouveaux diplômés

La remise des diplômes a été un moment d'émotion inense pour les étudiants concernés et leur famille : ils ont reçu leur précieux parchemin après avoir foulé le tapis rouge sous les applaudissements de toute l'assemblée, au son d'une musique de circonstance interprétée au piano par deux camarades de DCG.

L'ambiance était beaucoup plus détendue et conviviale lors du traditionnel cocktail de clôture au cours duquel professionnels et étudiants ont pu échanger de façon plus informelle.

La cérémonie a eu lieu en présence de Monika Clerc, vice-présidente de l'Ordre des experts-comptables de Bourgogne Franche-Comté, et Sylvain Dumas, le proviseur-adjoint qui représentait Alban Georges, le proviseur du lycée Mathias.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati