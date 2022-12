Le Club "Modern’jazz" et "Les Lézards au Soleil", ont participé au Téléthon à Champforgeuil à la Salle des sports Steeve et Christophe Guénot.

Deux styles différents mais un but commun : participer vendredi soir 2 décembre et samedi 3 décembre au Téléthon.

Deux styles différents, le premier évolue au sol sur scène tandis que le second est beaucoup plus à l’aise contre une paroi d’escalade, pourtant ils étaient tous animés par un but commun, contribuer à l’action en faveur du Téléthon.

Vendredi soir le club "Modern’Jazz" a fait un gala de danse en présence des bénévoles du Téléthon de Champforgeuil dont Annie Sassignol maire de la commune, de Bénédicte Sassignol présidente du club d’escalade, du coordinateur AFM71 Téléthon Sylvain Guillemin et de Michel Camus, équipier de secteur AFM71. La buvette et la restauration (crêpes, hot dog,..) étaient assurées par les bénévoles de la mairie et de l’ASLC.

Modern’Jazz c’est une troupe de tous les âges, de 5 ans et demi à 70 ans, on peut pratiquer du Hip Hop, des danses orientales,… sous la direction des professeurs de danse Sandra, Sabrina, Ornella, filles de la présidente Jéromine. 6 groupes sont établis en fonction de l’âge. Pour les groupes de danseuses qui se sont produits ce vendredi soir, c’était la reprise après ces deux ans de pandémie.

Très tôt le samedi matin, "les Lézards au Soleil" étaient au pied du mur d’escalade bien sûr pour tenter d’établir un record d’ascension équivalent au sommet du Mont Blanc soit 4810 m. Chaque grimpeur fait autant de grimpes de 8m qu’il peut ou qu’il veut, l’important étant de bien les noter afin de comptabiliser le nombre en fin de journée pour établir la hauteur atteinte.

Il n’y avait pas que les grimpeurs adultes entrainés mais toute une génération de petits grimpeurs prêts à apporter leur contribution à l’action pour le Téléthon menée par le club d’escalade.

Ce samedi, comme vendredi soir, l’intendance était assurée par la même équipe de bénévoles de la mairie et de l’ASLC.

Pour mémoire 86 millions est le montant des dons en 2021 dont 3,5 millions pour la région BFC et 718 000 € pour la Saône et Loire.

L’AFM Téléthon c’est depuis de nombreuses années le 3637.

C.Cléaux