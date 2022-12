Chalon-sur-Saône : Les belles vitrines de Noël de nos commerçants (3)

Le magasin Degrif Marques Chalon-sur-Saône

Dans ce magasin, les arrivages de lots de prêt-à-porter sont permanents! La boutique « Degrif Marques » située 12 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, vous propose une gamme de vêtements provenant de déstockages de marques connues pour femmes et hommes mais aussi, chaussures, maroquinerie et de nombreux accessoires. Dans ce commerce de prêt-à-porter où toutes les tailles vous sont proposées.

A l’occasion des fêtes, Aza a décoré son commerce pour le plus grand bonheur de sa clientèle !

Le magasin « Degrif Marques », 12 Grand Rue à Chalon-sur-Saône, est ouvert du mardi, au samedi de 10 H à 12 H 30 et de 14 H à 19 H et le lundi de 14 H à 19 H. (fermeture le dimanche et lundi matin).

J.P.B