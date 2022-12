Bilan positif pour la dernière collecte de l’année de L’amicale du don du sang intervillages

Ce vendredi après-midi, l’amicale intervillage Virey-Lessard-Crissey et Sassenay organisait sa dernière collecte de l’année dans la salle des fêtes de Lessard-le-National.

C’est à partir de 15h30 que les généreux donneurs qui avaient pris rendez-vous, ou non, pouvaient se présenter pour donner leur sang.

Au total, c’est 62 généreux donneurs qui s’étaient libérés ce vendredi après-midi pour donner.

Parmi eux, Annie Roybier, sénochoise, fidèle donneuse qui a offert son sang pour la 91 ème fois ce vendredi.

« Je donne depuis mes 18 ans. Mon père était donneur et mes enfants sont également donneurs. Quand on sait que cela sauve 3 vies, c’est suffisamment motivant pour se libérer et venir donner » a t-elle confié à Info Chalon, lors de son généreux don.



Ce vendredi après-midi, c’était également l’occasion pour la classe de CM2 de Mme Joly, de l’école essartoise, de venir découvrir comment se passe une collecte.

C’est Patricia Bert et Jean Maurice Raoult, bénévoles au sein de l’amicale, qui se sont occupés de faire la visite et d’expliquer aux enfants les différents points importants d’une collecte.

« En février, nous passerons dans la classe de Mme Joly, pour approfondir les explications. » a indiqué Patricia Bert à info Chalon.

Sacha, 10 ans, élève de la classe de CM2, a pu assister au don de son papa Tony, artisan, venu à l’improviste grâce aux pancartes de l’amicale : « Je venais chercher Sacha à l’école et j’ai vu qu’il y avait une collecte. Je donne assez régulièrement tant que je ne suis pas blessé ». (NDLR : Tony, artisan, se blesse régulièrement au travail).

Sacha, le jeune garçon virois a indiqué être content d’assister au don de son papa « tant que cela ne lui fait pas mal ».

Un beau moment de solidarité et de partage, donc, au sein de la salle des fêtes essartoise, lors de cet après-midi de collecte.

Pour que cette celle-ci puisse avoir lieue, c’est encore plus d’une quinzaine de bénévoles qui étaient venues donner de leur temps ce vendredi.

A l’image de Roger, fidèle bénévole de l’amicale et habitant de Crissey, qui était aux fourneaux : « Je prépare le repas pour les donneurs de ce soir qui pourront déguster un plat chaud après leur don », a t-il expliqué à Info Chalon alors qu’il vérifiait la cuisson de son saucisson lyonnais.

Une organisation, encore, irréprochable de toute l’équipe de l’amicale présidée par Danielle Begonin, toujours présente et investie pour accompagner les donneurs, relayer les bénévoles et veiller au bon déroulement des collectes.

Le prochain rendez-vous pour L’amicale intervillage Crissey-Lessard-Virey-Sassenay c’est le 3 février à 20h30 à la salle des fêtes de Virey-le-Grand pour son assemblée générale.

Amandine Cerrone.