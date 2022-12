LR : Éric Ciotti, élu président avec 53,7 % des voix

Sacré pari que celui d'incarner quelque chose à la limite de l'extrême-droite, et pourtant c'est la mission qui incombe à Eric Ciotti, élu d'une courte majorité par les militants LR. Même si la sincérité du scrutin est entachée par un certain nombre cas de tricheries dont le vote de chats pointé par la rédaction du JDD, Eric Ciotti hérite d'un parti totalement écartelé entre la Macronie et l'extrême-droite. Les positions d'ailleurs d'Eric Ciotti à la veille du 1er tour de la présidentielle sur Eric Zemmour risquent de revenir comme un boomerang, au point de projeter les plus centristes définitivement dans les bras de l'ancien Premier Ministre, Edouard Philippe et son mouvement Horizons.

L'espace politique est réduit à pas grand chose pour Eric Ciotti, d'autant plus qu'un grand nombre de ses afficionados ont pris ces derniers mois des positions toujours plus marquées notamment sur le fait religieux, au point de sans cesse ramener le débat du moment à la question de l'Islam, bien loin des vrais enjeux que sont ceux de l'énergie, de la transition écologique et de l'environnement.

Eric Ciotti plaide pour « une droite ferme, qui rétablisse l’ordre dans la rue » mais aussi une droite « du travail, de l’autorité, de l’identité, qui nous permette de vivre comme nous avons toujours vécu ». Premier chantier pour le désormais Président LR, faire désigner rapidement le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes comme candidat à la future présidentielle.

L.G