Un dispositif policier renforcé à Dijon pour la demi-finale de la coupe du Monde de football Maroc - France

Afin de répondre à d'éventuels débordements et troubles à l'ordre public à l'issue de la demi- finale de la coupe du Monde de football entre la France et le Maroc mercredi soir, un dispositif policier renforcé sera mis en place par la préfecture, en lien avec la Ville de Dijon et la police municipale.

Les effectifs de la direction départementale de la sécurité publique bénéficieront du renfort d'une unité de forces mobiles.

Ce dispositif a fait l'objet de deux réunions préparatoires à la préfecture, en présence du parquet de Dijon, de la Ville de Dijon et de la direction du Zénith où la Ville organise la retransmission du match.

Des réquisitions judiciaires aux fins de contrôle d'identité avec fouilles de véhicules et inspection visuelle et fouille de bagages ont été délivrées par le procureur de la République.

La circulation routière sera déviée dès la fin du match aux alentours de la Place de la République. Les automobilistes sont donc appelés à prendre leurs dispositions pour éviter le secteur.

Franck Robine, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or, rappelle que ce grand événement sportif doit avant tout rester une fête qui rassemble tous les amateurs de football.