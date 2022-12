Contre le projet de fermeture du bac professionnel section «Outillage» au lycée Niépce-Balleure

Il est vrai que la section a connu des difficultés de recrutement les années précédentes, une présence en pointillé d'enseignants pour la partie atelier ayant même entraîné une perte conséquente d'élèves. Les personnels du lycée étaient heureux et soulagés de constater que lors de cette rentrée, la dite section a fait son plein. Aussi, la décision prise en haut lieu, il y a une quinzaine de jours, de la fermer est incompréhensible. Plus de détails avec Info Chalon.

Tout semblait être rentré dans l'ordre pour la section cette année.

En effet, les élèves sont motivés, 19 d'entre eux sur 24 ont mis la section 2REMI (chaudronnerie + outillage) en premier choix lors de leur vœu d'orientation en fin de 3ème.

Pour ce faire, deux professeurs contractuels, issus de l'industrie, volontaires et investis, avaient été recrutés. En outre, deux tuteurs suivent ces nouveaux collègues pour assurer leur encadrement pédagogique et ainsi donner aux élèves un enseignement de qualité.

Forts de ces nouvelles arrivées, les personnels étaient certains de donner un nouveau souffle à la filière «Outillage» du lycée Niépce-Balleure.

De surcroît, il s'agit d'une filière dont les locaux ont été entièrement réorganisés l'année dernière afin d'avoir un espace de travail plus ergonomique et plus fonctionnel, avec un parc de machines conséquent du fait d'investissements importants ces dernières année.

Le bac professionnel section «Outillage» est un diplôme qui permet d'accéder à un BTS ou d'exercer des métiers dans l'industrie de précision, trés qualifiants et bien rémunérés tels que ajusteur, usineur, mouliste, décolleteur, horlogerie, micromécanique, haute technologie mécanique (prototype, sport, etc) pour ne citer que ceux-là.

Aussi, c'est l'incompréhension du côté des personnels du lycée depuis qu'ils ont appris le projet de fermeture de la section en haut lieu, il y a une quinzaine de jours.

«Ce qui ajoute à notre incompréhension est le partenariat solide que nous avons su développer et préserver avec les entreprises du secteur. En effet, elles sont très demandeuses dans cette filière - conjointe à la plasturgie - et s'inquiètent pour le recrutement à venir. Et pour cause, la spécialité outillage et précisement mouliste est pointue et incontournable dans un bassin où les industries de plasturgie sont en plein essor. Spécialité d'ailleurs très importante pour notre formation plasturgie pour qui elle fabrique et assure la maintenance des moules d'injection. Sans cette maintenance, les coûts d'entretien des moules ne seront plus supportés en interne par la filière outillage», nous explique Françoise Everitt, la professeur principale de la classe de 2nde (en photo avec Aude Ninot et Nadège Boivin).

Ce jeudi 15 décembre, le Conseil régional de Bourgogne Franche-Comité se réunira à Dijon pour arbitrer sur la carte des formations et statuer sur le devenir du professionnel section «Outillage» au lycée Niépce-Balleure, menacé de fermeture.

«Nous sommes étonnés et perplexe car même si la section a connu de mauvais jours, cette rentrée s'est présentée avec tous les indicateurs au vert : une section pleine, des élèves motivés et des nouveaux professeurs d'atelier dynamiques. De plus quand le gouvernement parle de fermer des sections non porteuses d'emplois, nous avons ici une section qui débouche sur des emplois. Les entreprises manquent d'ailleurs cruellement de main d'œuvre dans ce secteur», déplore l'enseignante qui ajoute que, pour l'heure, ils ont reçu le soutien du sénateur de Saône-et-Loire, Marie Mercier, et le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret.

Si la section ferme à Chalon-sur-Saône, le bac professionnel «Outillage» n'existera plus en Bourgogne Franche-Comté qu'à Sens et Besançon.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati