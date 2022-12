CONSEIL MUNICIPAL CHALON - Les jardins familiaux du Bois Menuse restent inscrits comme potentiellement constructibles

Les oppositions municipales ont déposé ce mardi soir un voeu visant à requalifier les terrains actuellement occupés par des jardins familiaux dans le secteur du Bois de Menuse, en les transformant aux yeux du code de l'urbanisme en zone naturelle et jardins. Une proposition invalidée par Gilles Platret et sa majorité municipale. Le maire de Chalon sur saône s'est retranché derrière le fait de ne pas bloquer le développement futur de la ville de Chalon sur Saône tout en insistant sur le fait qu'aucun projet n'était dans les cartons de la municipalité. "On a l'obligation de penser à l'avenir" évoquant la nécessité "de regagner des habitants" mais "d'ici là des générations de radis vont pousser dans les jardins familiaux" a insisté Gilles Platret. Une manière d'apaiser les inquiétudes des jardiniers chalonnais qui se mobilisent depuis plusieurs mois sur le risque de voir disparaître "leurs" lopins de terre, plus que jamais indispensable au regard de l'inflation.

Pour Mourad Laouès, porteur du voeu déposé en fin de conseil, l'avenir se joue davantage sur la préservation des espaces naturels, et surtout des hectares de terres maraîchères. Une vision qui s'oppose à la bétonisation éventuelle de la ville de Chalon-sur-Saône.

Sur la question des jardins familiaux, Gilles Platret a évoqué sans détails, un projet qui pourrait voir le jour aux portes de Chalon sur Saône.

