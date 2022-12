CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - Alors comme ça le Centre de Supervision Urbain est ouvert au grand public ?

A plusieurs reprises Gilles Platret a évoqué l'accès au grand public du Centre de Supervision Urbain, à savoir la salle des caméras de surveillance de la ville de Chalon sur Saône, dans les locaux du commissariat municipal. Sauf que la réalité est bien ailleurs... Méconnaissance des usages ? ou volonté de noyer le poisson face aux oppositions ?

En attendant, non... le centre de supervision urbain n'est pas ouvert au grand public... Pire, il n'est même pas accessible à tous les fonctionnaires de police municipale de Chalon sur Saône. Il faut être accrédité pour pouvoir franchir la porte de la dite salle.. et on se doute bien de la raison. Certes, des personnes étrangères ont eu accès à la visite, mais des personnes triées sur le volet, à l'image d'Eric Ciotti, en visite à Chalon sur Saône, et invité par Gilles Platret.

Ce mardi soir, répondant à Alain Rousselot-Pailley, Gilles Platret a expliqué que les Chalonnais pouvaient sur simple demande en mairie, avoir accès à la structure. Franchement on s'en étonne... à moins que les règles soient véritablement assouplies sur le sujet. Mais là, on émet encore un doute.

L.G