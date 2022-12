½ finale coupe du monde foot, la France bat le Maroc 2 à 0. Au "SPOT" bar de Châtenoy c’était la fête et l’euphorie.

Le "SPOT" Bar de Châtenoy le Royal est le bar où se sont retrouvées plus de 250 personnes pour suivre le match de ½ finale France Maroc.

Dès les 5 premières minutes, le premier but marqué par Théo Hernandez, c’étaient la joie et les exclamations dans le bar, tous y croyaient déjà et voyaient l’équipe de Didier Deschamps en finale.

Un match passionnant, solide en défense la France n’a pas cessé d’attaquer mettant à mal les joueurs Marocains.

Le deuxième but de Kolo Muani à la 79’ est venu concrétiser l’accession des Bleus en finale contre l'Argentine dimanche. Au Spot, dans un même élan c’était la liesse, un vrai jour de fête.

Thomas, Léa et leurs amis sont déjà prêts pour assister à la finale dimanche. Thomas, jeune entrepreneur de plomberie : « C’était un super match, une belle ½ finale, on va gagner la coupe ».

Le "Spot", avec ses écrans géants, vous attend dimanche pour la finale retransmise à partir de 16h00.

Aurélien Audard patron du Spot précise : « il faudra arriver tôt, les places seront chères, à l’image de ce soir pour la ½ finale. »

C.Cléaux