Oslon a chanté samedi 10 décembre au spectacle "Chantons Noël" de Sandrine et Gilbert Drigon.

Pour les chanteurs petits et grands, l’orchestre, le bonheur était à son apogée avec une salle comble.

Il ne fallait pas perdre de temps car l’homme à la barbe blanche et aux habits rouges allait peut être venir, alors la présidente d’Accordéons, Musiques et Chants Anne-Marie Recordon et Yvan Noël, non pas le bonhomme en rouge mais, le maire d’Oslon ont tenu chacun un rapide discours de bienvenue et souhaité un bon spectacle à l’auditoire. Monsieur le maire n’a pas été sans rappeler la disparition de Linette, membre de l’association, très appréciée de tous.

Une première partie de concert surtout destinée à faire chanter les tout-petits très riche en émotion pour les parents. Sérieux et attentifs à la direction de Sandrine, ils ont interprété avec les grands "Au royaume du Bonhomme de neige", "Le traineau du Père Noël"… Les belles voies cristallines des très jeunes interprètes Maurine, Marjane, Lilya, Lya, Anissa, Inès et Amaury ont rempli la salle durant les trois premiers morceaux.

Ensuite d’autres ont pris le relais avec d’autres titres bien connus. Cette première partie de concert se terminera par le "Jingle Bells" et "All I want for Christmas is you".

Un entracte bien mérité pour les chanteurs, histoire de se désaltérer un peu et pour les spectateurs qui ont pu acheter corniottes, sandwichs, gâteaux et boire quelques boissons à la buvette tenue par les membres de l’association Accordéons Musiques et Chants. Pendant cet entracte, dans la salle, circulaient des grilles de loto, loto dont les lots ont été tirés à la fin du concert.

Une reprise du concert avec "Noël Ensemble" magnifiquement interprété par Denis et Francine, Francine qui est la fierté de son papa assis juste à côté de moi pendant le spectacle.

La suite, tous ceux qui étaient présents la connaisse : que du bonheur et du grand spectacle offert par Denis, Laureline, Louane, Marie, Tristan,… pour n’en citer que quelques-uns lors de cette deuxième partie du tour de chants de Noël.

Et les imitations très "rock end roll" de Denis.

Gilbert, Christophe et Sandrine s’étaient déguisés pour le final. Il arrive toujours un moment où le spectacle arrive à sa fin et en cette période de décembre, la chanson culte du "Petit Papa Noël", reprise en chœur par la salle, a fait apparaitre celui qui, la nuit de Noël, va apporter les joujoux,il se nomme le 'Père Noël'.

Le Père Noël a distribué des papillotes aux petits comme aux grands. La magie de Noël a encore opéré auprès des enfants lors de cette soirée.

Avant que les spectateurs quittent la salle, le tirage de la tombola s’est déroulé dans la pure tradition, les numéros ont été tirés de la corbeille par des petites mains innocentes.

Il y en a même qui vont pouvoir faire de gros câlins à leur peluche préférée.

L’association Accordéons, Musiques et Chants souhaite à tous de belles fêtes de Noël.

C.Cléaux