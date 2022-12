Attention les arnaques au colis en attente se multiplient

Les SMS annonçant des retards dans vos livraisons de colis, liés à des montants non réglés se multiplient. Soyez très vigilants ! Ne répondez pas aux SMS émanant la plupart du temps d'un O6 et qui cherchent à récupérer vos coordonnées. Depuis quelques jours, cette technique se multiplient alors que les fêtes de fin d'année arrivent et que le recours aux commandes sur internet se sont multipliées.

"Ce message, qui usurpe l’identité d’une entreprise de livraison réelle ou fictive, annonce qu’un colis doit être livré mais qu’il reste à payer une somme d’argent pour le faire arriver à destination, avec bien souvent une mention indiquant qu’il ne faut pas tarder à effectuer le paiement. Le faible montant réclamé, à hauteur de quelques euros, évoque par exemple une absence d’affranchissement, des frais de port ou d’expédition restant dus, le paiement de taxes comme la TVA, de frais de douane ou de dédouanement, etc.

Pour effectuer ce paiement, la victime est invitée à cliquer sur un lien contenu dans le message qui la redirige vers un site Internet frauduleux. Celui-ci usurpe l’identité de l’entreprise de livraison, en arborant ou en détournant son logo et son nom, et donne des informations sur le suivi du colis. Autant d’éléments qui visent à mettre en confiance la victime pour mieux la tromper.

Sur ce site Internet créé par les escrocs, des informations personnelles peuvent être demandées : identité, adresse postale ou électronique, numéro de téléphone… Il est par la suite systématiquement demandé à la victime de renseigner ses coordonnées de carte bancaire afin de régler les prétendus frais de livraison.

En remplissant ce formulaire, la victime transmet ses informations personnelles et bancaires aux escrocs qui pourront en faire un usage frauduleux. Ils chercheront par exemple à utiliser eux-mêmes ces coordonnées bancaires pour effectuer des achats ou bien revendre les informations collectées auprès d’autres cybercriminels qui en feront usage à leur tour.

Ce mode opératoire particulièrement rodé est tourné de telle manière qu’il peut berner aussi bien une personne qui attend la réception d’un colis qu’une autre personne qui en a expédié un."

pour accéder au site de cybermalveillance.gouv