AVIS DE DECES - Madame Marie Madeleine GABIAUD née FOSSURIER

SAINT-RÉMY



Jeannine et Marcel DUPONT,

sa fille et son gendre ;

Marcelin DUPONT

et Céline QUARROZ,

Delphine et Jean-Claude REVILLE,

Karine GABIAUD,

Romuald GABIAUD,

ses petits-enfants

et leurs conjoints ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie Madeleine GABIAUD

née FOSSURIER

survenu le 14 décembre 2022, à l'âge de 94 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 23 décembre 2022, à 11 heures, en l'église Sainte-Therese à Saint-Rémy.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.