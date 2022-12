« Ho Ho Ho ! » du 20 au 22 décembre de 15 h à 20 h  au Château de la Loyère

Petits et grands, découvrez l’univers féérique de Ho Ho Ho ! proposé par les Maisons de quartier de Chalon, au Château de la Loyère de 15 h à 20 h du mardi 20 au jeudi 22 décembre.

C’est l’occasion unique de se retrouver et de partager des instants magiques. De nombreuses et merveilleuses animations vous sont proposées pour en prendre plein la vue et les oreilles !

Village du Père Noël

De 15 h à 18 h : Animations pour les enfants : fabrique à friandises, maison du Père Noël, bazar des lutins, il était une fois…

De 15 h à 2 0h : Marché de Noël*

Pôle Nord

De 15 h à 18 h : Jeux gonflables, calèche et balades à poneys.

Féeries surprises

De 18 h 30 à 20 h : Le petit mot du Père Noël, déambulation lumineuse, spectacle de feu et chorale.



Buvette et restauration

De 15 h à 20 h : Une petite envie de sucré ou de salé ? Les jeunes des Maisons de quartier vous proposent crêpes, hot-dog, boissons*... Les bénéfices leur permettront de construire et de réaliser des projets.



*Bon à savoir : pas de paiement par carte bancaire sur place, ni de distributeur de billets à proximité.