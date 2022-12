Dernière Assemblée générale présidentielle pour Jean-Marc De Micheli

Annoncé depuis deux ans, le retrait de Jean-Marc De Micheli à la présidence de l’Office Municipal des Sports s’est officialisé lors de l’assemblée générale de ce vendredi 16 décembre 2022. Au terme de 14 ans de présidence, Jean Marc De Micheli a souhaité passé le flambeau. Son successeur sera élu lors de la prochaine réunion du Comité Directeur de l’OMS le 10 janvier 2023.

Il lui a donc appartenu d’ouvrir cette Assemblée générale en accueillant le Maire de Châtenoy le Royal, et Conseiller départemental Vincent Bergeret, lequel était accompagné de Françoise Vaillant, conseillère Départementale du canton. Etaient également présents Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et Henri Lombard, adjoint aux sports. Dans la salle l’on pouvait voir également la présence de Guy Arnoud, président du Comité Départemental des OMS et Christian Cuenot, membre du Comité Régional des OMS. Etait excusé Gérard Tollard, président du Comité Départemental des Médaillés de la Jeunesse, du Sport et de l’Engagement Associatif.

Au terme d’une important rapport d’activité, le président a présenté son rapport moral dans lequel on retiendra la ligne de conduite adoptée par l’OMS de Châtenoy le Royal, en matière de rapport concret et constructif entre l’association et la municipalité châtenoyenne ainsi qu’une réflexion sur l’acceptation d’associations non affiliées à une fédération, comme le veut les statuts actuels de l’OMS.

Coté trésorerie, l’imminent responsable des cordons de la bourse qu’est Michel Perrin, avec sa présentation claire, débit d’un coté et crédit de l’autre, font ressortir un résultat très sain, grâce entre autres à la réalisation de la plaquette 2022-2024 présentant toutes les associations sportives de la commune et qui fut distribuée dans toutes les boites aux lettres de Châtenoy le Royal, dont la page de couverture est l’oeuvre de l’artiste châtenoyen connu et reconnu, Pierre Patenet.

L’activité du Centre Médico Sportif ( CMS) a été présenté par sa secrétaire, Marie Françoise Rebillard. Une activité qui a pu se remettre en bonne marche avec l’arrivée d’un nouveau médecin, ce qui a permis aux sportifs de passer les visites gratuites nécessaires pour l’obtention des licences assurances afin de pratiquer leurs sports. Les rendez-vous sont à prendre auprès du secrétariat du CMS dès le mois de juin 2023 par les différentes associations sportives. Les clubs auront à leur charge un cout de 4€ par visite médicale ( au lieu de 3€)

Bien évidemment le maire et les invités ont tenus à féliciter l’OMS pour son travail en direction du sport en général et des associations sportives châtenoyennes. Assurant du soutien qu’il soit municipal ou départemental. Rappelant aussi qu’il est important de veiller à faire des économies en matière énergétique.

Vincent Bergeret a souligné pour conclure : « Le sport est vecteur de droiture pour la jeunesse et il est important de s’en occuper dans les clubs. »

