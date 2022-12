Selon la FSU, 105 postes pourraient être supprimés dans l'académie de Dijon

Communiqué de la fédération départementale de Côte-d'Or du Parti communiste français

Académie de Dijon : 105 postes supprimés ?

Le profil de la carte scolaire 2023 est déjà esquissé : pour l'Académie de Dijon, ce seraient 105 postes supprimés.

A la rentrée 2022, ils étaient 7989 professeurs des écoles dans l'académie de Dijon. A la rentrée prochaine, ils pourraient être 72 de moins.

« Ce n'est pas du tout envisageable de mener une rentrée scolaire avec de telles saignées dans les effectifs ! » affirme la FSU. « Ça fait beaucoup de choses qui s'empilent, la profession est épuisée, mal payée, et en plus, il n'y aura pas de soulagement dans les effectifs de classe, alors qu'on sort d'années Covid où les élèves ont été en difficulté, il faut rattraper certaines choses ! ». C'est un ras-le-bol général : « On est excédés par le manque de considération, c'est vrai pour les enseignants, comme pour tous les métiers de l'éducation nationale, les filières administratives, les AED, les AESH, les CPE, la vie scolaire. »

Au niveau des actions syndicales, deux rendez-vous sont prévus : tout d'abord le 10 janvier, date retenue pour l'avenir des retraites, et le 17 janvier, une journée d'action, avec un appel à la grève.