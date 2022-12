Un siècle et demi aux services des autres François Bonnot fait Chevalier dans l’Ordre national du Mérite

« 150 ans » au service des autres, cela méritait une médaille. Ainsi sur proposition de Rémy Rebeyrotte, député de Saône-et-Loire, Alain Bonnot, ancien maire de Verdun-sur-le-Doubs, recevait des mains de Joëlle Arnoud, présidente départementale et administratrice nationale la médaille de Chevalier de l’Ordre du Mérite.

C’est au cours de la soirée des vœux de Claude Marchal, maire de Verdun, vendredi soir dernier à la salle des fêtes, qu’a eu lieu cette sympathique cérémonie ;

Déjà titulaire de moult médailles d’honneur régionales, départementales et communales sans oublier la médaille de l’Assemblée nationale en 2020 remis par Rémy Rebeyrotte et celle du Sénat remis lors des cette soirée par Jean-Paul Emorine, sénateur honoraire, François Bonnot s’est réjouit de recevoir cette distinction « même pas à titre posthume » tant il est vrai que depuis 2019 l épidémie de Coronavirus avait bousculé la donne.

Après avoir lu la longue liste des multiples activités du récipiendaire, Joëlle Arnoud devait épingler la prestigieuse médaille sur le veston de François Bonnot en présence de son épouse, ses enfants et petits-enfants, de l’ensemble de la municipalité et personnel communal verdunois et de nombreuse personnalités.

C’est suite au décret du 31 décembre 2020paru dans le Journal Officiel du 1er Janvier 2021 que François Bonnot a été nommé au grade de Chevalier dans l’Ordre national du Mérite au titre du ministre de la transformation et de la fonction publique : 37 ans et 2 mois au conseil municipal de Verdun sur le Doubs dont 6 ans maire, 19 ans au conseil communautaire, 6 ans président du SIVOS, 6 ans au conseil d’administration de la maison de retraite 3Nicole Limoge », 6 ans au conseil d’administration du Collège des 3 Rivières, 38 ans au Football club verdunois, 38 ans trésorier départemental du syndicat F.O. de la communication (ex-P.T.T.).

Le pot de l’amitié devait conclure cette soirée.

Michel Chevalier