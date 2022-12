Le grand réveillon de l'Arrosoir avec le PETIT BAL WARNING

Tenue de gala pour un réveillon et un anniversaire mémorable, soyez chics et prêts à danser toute la nuit !

Amaryllis Billet : violon / Nicolas Nageotte : clarinette / Carmen Lefrançois : saxophones / Christophe Girard : accordéon / Raphaël Martin : tuba / François Merville : batterie

Célébrons les 52 ans de l’Arrosoir, le retour de la musique et des instants partagés dans la cave voutée au son du Petit Bal Warning. Samedi 31 décembre : bal jusqu’à tard, buffet jusqu’à 22h et surprises et paillettes toute la soirée.

Plus d'informations, tarifs et réservations : http://www.arrosoir.org/

Texte et visuel : L'Arrosoir, 11 impasse de l'Ancienne Prison à Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Médéric Roquesalane