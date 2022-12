Saint Rémy en lice pour le concours des décorations de Noël organisé par le département.

La commune de Saint Rémy s’en est remis à l’imagination des agents des services techniques et espaces verts pour le concours des plus belles décos de Noël.

La commune de Saint-Rémy participe au concours des décorations de Noël lancé par le département de Saône et Loire. Dans les quartiers, de nombreux décors de Noël ont été installés par les agents des services techniques et espaces verts. Les décors ont été imaginés, fabriqués au maximum à partir de matériaux recyclés et installés par les agents.

Boules, cannes à sucre d’Orge, animaux en bois, guirlandes lumineuses, boite aux lettres du Père Noël, bonhommes et troupeaux de rennes… sont répartis un peu partout dans la commune. Chacun peut voir ces décorations en se baladant dans Saint Rémy.

Crédit photos : mairie de St Rémy

C.Cléaux