CARNET ROSE - Bienvenue à Naomie

Naomie COUSSINET SORLIN est née le 2 décembre à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Elle est le deuxième enfant après Iris, 2 ans et demi, d'Emeline SORLIN et Maxime COUSSINET. La maman est cuisinière et le papa est chef logistique. La petite famille réside à Sigy-le-Châtel.