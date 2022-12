A noter déjà sur vos agendas ! La Maîtrise de la Cathédrale d'Autun en concert à Mercurey

Cette institution que dirige Hugo Guttierrez, ancienne depuis plusieurs siècles est héritière d'une longue tradition au service de la Cathédrale d'Autun et un savoir fire aux formations vocales et notamment aux voix d'enfants.

Au-delà de sa vocation d'enseignement artistique et de lithurgie, la Maîtrise assure également la promotion, la transmission et la préservation du patrimoine de la musique sacrée occidentale allant du Moyen âge à nos jours.

L'école maîtrisienne, projet de l'enseignement catholique est portée par l'institution scolaire Saint Lazare, Saint Sacrement d'Autun

La Maîtrise foRme et enseigne sur le temps scolaire à plus de 350 enfants depuis la petite section jusqu'au lycée.

Son cheffe de choeur, Emmanuelle Rivière, est diplomée de la formation de la Maîtrise de Notre Dame de Paris dont elle est d'ailleurs devenue chantre Elle s'est très souvent produite en soliste et en choeur dans divers opéras et programmes de concert. En 2017, elle a créée la Maîtrise des petits chanteurs de Senlis.

Au programme de ce concert, des oeuvres traditionnelles bien sûr (Jinle Bens, Ding dong Merilly ou the first Noël), mais aussi du Mendelssohn , Haendel, ou Rutter John,

Début du concert 19 h 30. Prix d'entrée 12 € gratuit pour les moins de 12 ans