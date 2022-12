Kevin Prieur fait revivre les objets avec ‘Le Petit Cabinet D’amateur’

Située non loin de la place de l’Hôtel de Ville, la vitrine de cette très jolie boutique-atelier attire le regard. Et pour cause, tous les objets exposés sont méticuleusement choisis, associés avec goût. Ne vous fiez pas au jeune âge du maître des lieux, 27 ans précisément, originaire de Chaumont (Haute-Marne), ce passionné d’objets anciens chine depuis l’âge de 15 ans et le grenier de ses parents regorge encore de merveilleuses trouvailles qu’il rapporte à chacune de ses visites pour sa boutique à Chalon-sur-Saône. Ici, 28, rue Pasteur, les objets exposés reprennent vie, répondent à d’autres dans une scénographie savamment orchestrée.

Kévin Prieur est scénographe. Après un Bac pro Artisanat et métiers d'art option tapisserie d'ameublement à Autun, il valide son Master 2 à Metz ‘Art de l’exposition et de la scénographie’ après un stage de 6 mois effectué à la Villa Perrusson, Ecomusée Creusot Montceau à Ecuisses et pour laquelle, il aura pour mission de la remeubler entièrement ; une expérience qui lui donnera l’idée et l’assurance d’ouvrir sa boutique-atelier, qui propose : vente et réfection de tous sièges anciens et modernes, confection de rideaux sur mesure, cours de tapisserie, home staging, scénographie, espace brocante et cabinet de curiosité.

Si Kevin Prieur restaure un bon nombre d’ objets qu’il vend, il en conçoit également. Son concept s’inspire du mouvement ‘Arts and Crafts’ où art et artisanat ne font qu’un et de la philosophie de William Morris, car ce qui lui tient à cœur, c’est bien de concevoir l’objet de A à Z, de sa conception jusqu’à sa réalisation donc. « C’est une philosophie que j’applique pour les commandes comme pour les pièces que je crée dans la boutique. » nous explique t-il, « ainsi, l’objet est le plus fidèle possible à son idée d’origine ». ‘Le Petit Cabinet D’amateur’ est une vraie caverne renfermant des trésors, à visiter absolument !

Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Les lundis sur RDV. Tél. : 06 77 07 46 81

SBR