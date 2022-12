AVIS DE DECES - Monsieur Jean VINCENT

GIVRY



Mme Liliane VINCENT DURIEZ,

son épouse ;

Sylvie et Philippe RIFAUX,

Philippe VINCENT,

Christophe et Virginie VINCENT,

ses enfants ;

Alexis,Camille et Victor,

Thomas et Solène,

Ophélie et Maxime,

Louis et Solène,

ses petit-enfants ;

ses sœurs, son frère,

ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Monsieur Jean VINCENT

survenu à l'âge de 83 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 28 décembre 2022 à 10 heures en l'église de Givry.

M. Vincent repose à la chambre funéraire Mansuy à Dracy-le-Fort.

Pas de plaques,

fleurs naturelles uniquement.



Mme Liliane VINCENT

39 A rue Mortières 71640 Givry



Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.