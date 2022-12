Tenues et accessoires pour réveillon ou idées cadeaux suivez les offres des commerçants partenaires d’info-chalon.com (6)

Nos magasins partenaires sauront vous conseiller sur des achats malins afin de réussir vos fêtes de fin d’année !

‘Un temps pour soi’ 1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône (Pour réserver 03 85 42 91 87), l’institut de bien-être et de beauté propose un service haut de gamme de soins pour la beauté du corps des femmes mais aussi pour leur bien-être. Découvrez les produits utilisés par l’institut Mary Cohr et Sothys basés sur les concentrés de plantes et huiles essentielles et une prise en charge unique qui vous assure lors de chaque soin un moment de détente ou de relaxation afin de profiter d’un temps rien que pour vous ! Découvrez toutes les offres sur https://www.instagram.com/untempspoursoichalon/ Idées cadeaux : Ambiance réconfortante, cadre cocooning et soins experts sur mesure, votre institut de beauté Un Temps pour Soi réunit tous les ingrédients afin de vous offrir un moment hors du temps. Des idées cadeaux à offrir, s'offrir ou se faire offrir. Pas le temps de vous déplacer : Achetez en ligne via le site de réservation https://app.kiute.com/institut-un-temps-pour-soi/home .Surprenez-les et faites-leur découvrir le monde du bien-être, vous allez voir ils vont adorer! ‘Un temps pour soi’ 1 Bis Avenue Jean Jaurès à Chalon-sur- Saône (Pour réserver 03 85 42 91 87).

‘De Base Chausseur’, 6 rue au Change à Chalon-sur-Saône (dans les anciens locaux de la libraire ‘l’Antre des Bulles’) le très beau magasin à l’enseigne ‘De Base Chausseur’ vous propose toute une gamme de chaussures et de la maroquinerie haut de gamme! Dans cette jolie boutique, à l’ambiance feutrée, découvrez sa collection automne / hiver, des chaussures haut de gamme des marques ‘Paraboot’, ‘Karl Lagerfeld’, ‘Carlos Santos’, ‘Hardrige’, ‘Bobbies’, Paire & Fils… ainsi que de nombreux accessoires de la marque Mac Douglas indispensables pour compléter son style (gants, portes-feuilles, sacoches, ceintures...). Des marques françaises, portugaises et italiennes qui privilégient les matières confortables et tendance, tout en apportant une grande attention à la qualité et au détail. Idées de cadeaux : Venez découvrir toute une gamme de chaussures haut de gamme et de nombreux accessoires de la marque Mac Douglas indispensables pour compléter son style (gants, portes-feuilles, sacoches, ceintures...).

‘Kalao Koncept’, 5 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 47 03 49) est une très belle boutique qui vous propose du prêt-à-porter féminin qui habille avec élégance et les dernières tendances du moment la femme d’aujourd’hui. Dans ce joli commerce, on propose à la clientèle une sélection multimarques (Liu-Jo, Guess, Lee Cooper, Gipsy, Rinascimento…) de vêtements pour femmes stylées, aux matières confortables, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, bijoux, maroquinerie, chaussures, chapeaux … Dans ce magasin très bien agencé, à l’ambiance feutrée vous trouverez toute une gamme de vêtements aux matières chics qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Shade, la propriétaire du magasin et Camille, l’employée, attentionnées et à l’écoute, sauront là pour vous conseiller sur le meilleur choix possible. Trouvez également dans ce magasin un service coiffure et esthétique adapté à votre look. Idées cadeaux : Qu'est-ce que vous pourriez bien porter pour les fêtes ? Habillée, chic ou décontractée, venez chez Kalao Koncept et découvrez à coup sûr , la robe de soirée qui complètera parfaitement votre look ainsi que de nombreux cadeaux à s’offrir ou a offrir. Kalao Koncept vous souhaite une bonne fête de fin d'année.

« Les Favoris », située 37 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône (anciennement Acte 2), 03 85 91 16 90, le concept pour l’homme d’aujourd’hui. Dans cette découvrez une ambiance masculine et les meilleures tendances du moment, essentiellement ‘Made in France’. Afin de préparer les fêtes de fin d’année, un choix varié vous attend pour faire le cadeau qui plaira à coup sûr ou se faire tout simplement plaisir. Décoration, vêtements, parfums, accessoires, bijoux, gadgets, affiches, jeux, vêtements ou objets insolites et originaux… mettez toutes les chances de votre côté pour réussir cet événement. Sandrine Pierre, propriétaire de ce commerce, vous propose un concept store pour homme dont les objets sont pour certains en édition limitée. Ce beau magasin, très tendance, à l’ambiance feutrée est bien plus qu’un simple magasin pour homme, c’est une véritable galerie d’objets design où la clientèle trouvera à coup sûr un cadeau original. Les marques qui sont en vente dans ce magasin confirment la qualité des objets originaux qui vous sont proposés : Deejo, Billy Belt, Image Républic … Idées cadeaux : Décoration, vêtements, parfums, accessoires, bijoux, gadgets, affiches, jeux, vêtements ou objets insolites et originaux, vous trouverez à coup sûr le cadeau à offrir ou à s’offrir.

‘Selmana’, Située 30 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (tél 03 85 48 62 36), la boutique mode au féminin par excellence habille la femme moderne. Actuellement, découvrez une sélection de vêtements pour femmes, aux matières confortables et tendances, ainsi que de nombreux accessoires: sacs, pochettes, écharpes, chèches, maroquinerie, parfums … Dans cette boutique où tout est soigné, les nouveautés sont constantes. La nouvelle collection automne/hiver vous propose une gamme de vêtements aux matières stylées qui conviennent parfaitement à la femme d’aujourd’hui, active, chic et élégante. Dans ce commerce où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Idées de cadeaux : Fourrure Vegan. Robes pailletées pour les fêtes, nouveautés en petits sacs parfait pour accompagner vos robes de soirée et robes de fêtes sont également à retrouver en boutique !

‘Aux P’tites Grolles’, Implanté au cœur de Chalon-sur-Saône, 39 rue aux Fèvres (tél 03 85 94 71 50), ce magasin de chaussures généraliste accompagne petits et grands dans le choix de leurs souliers depuis plus de 15 ans. Mettez ses petits pas dans les vôtres et venez dans ce commerce qui vous propose des chaussures pour toute la famille. Cette boutique est un lieu unique et convivial qui rassemble toute la famille et fait le bonheur des enfants et de leurs parents grâce à une large sélection de chaussures adaptées à tous les âges. Dans ce magasin, tout le monde se sent bien et l’on reste volontairement le temps d’un petit thé ou d’un échange amical. En tant que référent Doc Martens à Chalon-sur-Saône et dans ses environs, cette boutique propose également une très large gamme de cette marque avec plus de 40 modèles par saisons. Alors n’attendez plus et bienvenue aux P’tites Grolles ! Idées de cadeaux : Venez découvrir toute une gamme de chaussures pour hommes de la marque Camper ainsi que les célèbres Doc Martens… Pour les femmes les marques ‘Maison Toufet’, une créatrice française avec une fabrication portugaise et ‘Créatis’, une créatrice française (Marseille) avec une fabrication faite en Espagne ainsi que de la maroquinerie de la marque Biba, la basket No Name …

‘Eden Park’, située 10 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 44 94 34) la marque au petit nœud papillon rose a l’art d’habiller avec goût et prestance l’homme et la femme d’aujourd’hui ! Depuis 33 ans, la marque Eden Park reste la référence du prêt à porter qui allie la qualité, le détail, tout en permettant à la femme et à l’homme d’être élégant, stylé, décalé, chic ou décontracté. Avec Eden Park rendez-vous avec l’élégance ! Dans ce beau magasin on vous propose toute une gamme de vêtements de création française identitaire et signée. La célèbre marque au logo symbolique privilégie ses créations et porte une importance toute particulière à la qualité des matières et au travail des détails. Présent dans le monde dans 34 pays et s’appuyant sur les valeurs et les codes du rugby, elle offre à sa clientèle des articles tendances et dans l’air du temps qui lui permette d’être la marque incontestée dans l’univers prémium. Idée de cadeaux : Toute sa gamme de vêtements et accessoires pour hommes et femmes.

‘ L’Atelier Bijou Créatif ’ 32, rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, (03 85 48 15 32) le magasin vous propose des ventes de créations artisanales avec actuellement la collection Marie de Bourgogne… mais également réparations de bijoux anciens et contemporains, renfilages de colliers et bracelets en pierres et perles… Donnez également une autre vie à vos bijoux en les transformant, n’hésitez donc pas à réutiliser votre vieil or qui dort dans vos tiroirs pour en faire un bijou personnalisé. Artisan d'Art, nous concevons des bijoux uniques en Or ou Argent, avec ou sans pierres naturelles ; telles que les alliances, médailles de baptême, chevalières homme et bien d’autres bijoux à votre image. De fabrication artisanale française, nos collections sont axées sur l'histoire, la région (Emaux Bressans) et les tendances du moment. Venez nous consulter pour créer, réaliser le cadeau de fin d'année tant rêvé. Notre savoir-faire à votre service ! Notre particularité ? Recyclage de votre Or, un service de réparations, de transformations, d’enfilages et un grand choix de pierres naturelles. Idées de cadeaux : Dernière minute et petits prix à l’Atelier Bijou Créatif ! Tic tac, bientôt une nouvelle année qui se présente à nous ! Des cadeaux de table à offrir ? Pas de panique, nous sommes ouverts ! Nous avons pour vous un large choix de bijoux en pierres naturelles, Argent 925 et Or 750. Pour pétiller au côté des bulles de la nouvelle année, des idées cadeaux à petits prix : pierres roulées, bracelets sur élastique ou paires de boucles d’oreilles… Retrouvez chez nous de quoi éblouir vos comparses pour la soirée du Nouvel an. Un nuage de paillettes et hop, le tour est joué à l’Atelier Bijou Créatif ! instagram.com/atelierbijoucreatif et bijoucreatif.wixsite.com/atelier.

« Cocoon » située 22 bis rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 45 28 37 37), est une jolie boutique de parfum et de cosmétiques où règne la zen attitude. Vous découvrirez des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, dont 80 % sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins. Cocoon est le magasin qui sait prendre soin de vous et de votre intérieur, un commerce aux mille senteurs, cosy, afin d’aborder un moment rien que pour vous. Décorations d’intérieur, idées de cadeaux, parfums, soins pour la beauté des femmes… tout est parfaitement disposé dans cette boutique très tendance à l’ambiance feutrée. Ce commerce aux multiples facettes vous propose de la bougie parfumée aux objets les plus tendances, privilégie des marques réputées telles que : L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics et dernièrement Fragonard avec toute une gamme de parfums de Grasse pour se parfumer ou pour parfumer votre intérieur… Idées cadeaux : Dans ce très beau magasin aux mille senteurs venez découvrir des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres, des marques réputées telles que L’Occitane, Esteban, Yankee Candle, Pomme Pidou, Melvita (bio), Bomb Cosmetics et Fragonard.

Armor-Lux située 8 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône, (Tél 03 85 91 81 53) est la boutique référence de prêt-à-porter qui habille toute la famille. Cette jolie boutique, ouvre ses portes aux hommes, femmes et enfants. Dans cette boutique mode à l’enseigne bien connue des français, venez découvrir toute une sélection de vêtements aux matières de qualité et tendances comme des marinières, cabans, duffles coats, cirés, vestes croisées, manteaux longs boutonnés, blazer, pulls marins… à mettre à toutes occasions ainsi que toute une collection de sous-vêtements hommes et femmes. Découvrez également toute une gamme d’accessoires avec de la maroquinerie de la marque ‘Loxwood’ qui propose, portefeuilles, ceintures, sacs à main, bonnets, écharpes, chaussettes… Ce magasin propose à sa clientèle pour les enfants des tailles de 3 mois à 14 ans, des tailles de 0 à 8 pour les femmes et de XS à 4 XL pour les hommes. Sur place, Céline, la responsable de magasin, saura être à votre écoute pour vous conseiller sur le meilleur choix possible. Les vêtements marins vous vont si bien ! Idées cadeaux : Venez découvrir toute la gamme de cadeaux et vêtements marins enfants tels que : doudous, peluches, bonnets, coussins, pulls, bottes de pluie, combinaisons, ensembles (3 mois à 14 ans)…

‘Un été à la Campagne’ Située 7 rue du Pont à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 42 95 37) , votre artisan fleuriste vous propose un tout autre univers floral qui est un émerveillement pour les sens. Chez cette fleuriste vous trouverez de l’originalité dans les compositions, bouquets, couronnes de Noël… (Livraisons pour toutes les occasions naissances, mariages, fêtes, anniversaires…), Idées cadeaux: Les préparatifs ont débuté et c’est toujours avec le même enthousiasme que Viviane, Anna et Pauline vous accueilleront. Venez découvrir ces ‘Maîtres’ artisans fleuristes qui ne manquent pas de talent ! De nombreux centres de tables, des tulipes, du mimosa, des renoncules… vous seront proposés! Dans ce commerce de belles fleurs de saison sont sur leur 31 ! Pour information à partir du mardi 20 décembre, le magasin sera ouvert tous les jours.

‘Place des Sneakers’, 11 rue du Chatelet à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 47 83 95), le magasin propose différentes marques de baskets dont les plus diversifiées pour le meilleur choix possible. Ce magasin est spécialisé dans les différentes marques de baskets : Adidas, NB, Vans, Asics, Doc Martens, Faguo, Schmoove, HUF, Nudie Jeans, Rains, Selected et bien d’autres ... autant de marques qui vous attendent dans cet espace dédié à la basket tendance et aux vêtements sport chic, pour petits et grands... ainsi que les nouvelles marques Beret rose et Steve McQueen. La boutique ouvre ses portes tout aussi bien à l’homme élégant qu’à l’homme sportif, qu’aux jeunes hommes et jeunes femmes en leur proposant des articles mode. Qu’elles soient chics ou décontractées, vous trouverez baskets à votre pied. « Pour être bien chaussé, c’est chez Sneakers, qu’il faut passer ! » Idées cadeaux : Venez découvrir toute la collection de vêtements, accessoires, baskets dans ce beau commerce qui habille toute la famille. Vous pouvez également commander en tél : 03 85 47 83 95 ou sur le site en ligne de la boutique https://place-des-sneakers.fr .

La Fnac, 11 rue du Général Leclerc à Chalon-sur-Saône, Tél 03 85 45 99 64. C’est La compétence au service de la clientèle aussi pour des fêtes inoubliables, faites le plein de cadeaux ! Littérature, sujets d'actualité, jeunesse, livres beaux-arts, jeux-éveil, vidéo, son, jeux vidéo, la mobilité, les voyages... venez bénéficier d'une écoute de qualité. Dans des locaux refaits à neuf et très design, la Fnac Chalon-sur-Saône propose également à sa clientèle une grande diversité d’offres en matériels multimédia, téléphonie, photographie… A votre service, une équipe qualifiée et compétente dirigée Julien Murat, Directeur, vous accueille sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône pour vous informer et vous conseiller sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment. la Fnac dispose d'une offre complète de librairie où se côtoient dans les rayons du magasin aussi bien les livres enfants, que les B.D, mangas, romans… afin de vous proposer l’offre la plus large possible. Il vous est aussi possible d’accéder à tout un rayon de téléphonie, photographie, vidéo… pour profiter des dernières nouveautés. Vous souhaitez également bénéficier de conseils sur la mobilité, sur des trottinettes électriques, offrir ou s’offrir un voyages ou weekend où autres ? Bienvenue à la Fnac ou des conseils personnalisés vous seront proposés. Acheter à la Fnac, c’est la garantie d’avoir aussi un service suivi de commande et un service après vente de qualité. Alors venez trouver les très nombreuses références proposées par cette enseigne. Idées Cadeaux : Découvrez toute une gamme de posters et toute la sélection de livres coups de cœur sélectionnés par l’établissement pour les fêtes de fin d’année.

« Le Baldaquin » 17 rue au Change à Chalon-sur-Saône (Tél 03 85 93 23 44), c’est le magasin du jouet référence pour petits et grands. Dans cette jolie boutique vous trouverez le jouet ou le jeu original qui fera la différence sous le sapin. Dans ce magasin de jouet vous serez reçu par Frédéric Miannay et ses employées Virginie et Catherine sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible et la tendance du moment afin de trouver le cadeau qui plaira à coup sûr et surtout offrir des cadeaux adaptés à l’âge. Ce commerce est une véritable caverne d’Ali Baba (de la naissance à 77 ans) tout est fait pour émerveiller petits et grands. Dans cet univers pour enfants, vous retrouverez entre autre, les marques Moulin Roty (marque Française), Lilliputiens (peluches, doudous…), Janod et Vilac (Marque du Jura), Djeco (puzzles), Trousselier (lampes de chevet, veilleuses…), Mini Kane (poupées) Corolle… Venez aussi découvrir la collection figurines de Tintin, des personnages de BD, des animaux ainsi que divers jeux tels (échecs, dames…)… et toute une gamme de déguisements d’animaux (Licornes, ours, panthères …) de la marque Wild & Soft, de costumes (de princesses, chevaliers, policiers…) de la marque Great Pretenders, des tricycles de la marque Try Bike, des porteurs voitures de la marque Vilac… dans cette surface commerciale qui est un vrai émerveillement pour petits et grands. Pour toutes les occasions : Anniversaires, fêtes de fin d’année, invitations… et quel que soit votre budget, vous trouverez votre bonheur dans cette boutique référence du jouet ! Idée de Cadeaux : Venez trouver le cadeau qui plaira à coup sûr et surtout vous offrirez des cadeaux adaptés à l’âge des enfants.

‘Kraft’, 14 rue du Pont à Chalon-sur-Saône Tél 03 85 45 57 61, (dans les anciens locaux du magasin d’habillage pour enfants chez Z) c’est la boutique référence des magasins de décoration. Dans ce magasin Cette très jolie boutique d’art et de décoration vous propose des objets design d’intérieur à offrir ou à s’offrir, gadgets, bougies, vases, fleurs séchées, jeux, cadeaux… mais également des produits de bien-être. A l’intérieur, vous découvrirez tout ce qu’il vous faut pour un intérieur chic et cosy. Décorations, luminaires, accessoires, tableaux… tendance, décalé, urbain, bohème chic… il y en a pour tous les goûts. Venez découvrir des cadeaux tous plus originaux les uns que les autres dont la pus part sont fabriqués en France et vous sont proposés à des petits prix malins. Idées de cadeaux : Décorez votre maison ou votre appartement de la plus belle façon qui soit avec tous les objets de décoration de fêtes de fin d’année que vous trouverez dans ce beau magasin ainsi qu’un espace cadeaux.

O Bout‘ Chou 8 rue du Pont à Chalon-sur-Saône, (Tél 07 83 49 11 12), c’est le magasin de vêtements, jouets et puériculture qui fait plaisir aux enfants. Dans cette enseigne vous trouverez des vêtements de seconde main et du neuf à moindre coût ! La très belle boutique O Bout’ Chou, vous propose du prêt-à-porter enfants de 0 à 12 ans qui habille avec soins nos chères têtes blondes. Dans ce joli commerce, on propose à la clientèle une sélection multimarques de vêtements mais aussi des rayons jouets pour le 1er âge et tout un service de puériculture. Ainsi au rayon vêtements, vous trouverez toute une collection automne / hiver avec manteaux, blousons, vestes, pulls, pulls chaud de Noël, pantalons, jupes, collants, bonnets, écharpes… et même de petites chaussures. Découvrez également au rayon puériculture toute une gamme de lits, poussettes, landaus, turbulettes, tours de lit, biberons… Côté jouets, vous seront proposés des peluches, jouets de 1er âge, jeux de société, véhicules pour garçon, poupées et jouets jusqu’à 12 ans. Idées Cadeaux : Découvrez toute la gamme de matériel de puériculture : Lits, landaus, poussettes, tables de change…

« Les Trésors de Maguy » 56 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, (Tél 03 85 93 58 92), vous attend pour retrouver sérénité et bien-être! (boite mail du magasin: lestresorsdemaguy@hotmail.com ) , Venez découvrir ce magasin, son univers, sa diversité… Entrez dans cette jolie boutique où règne la zen attitude, le magasin idéal pour vous faire un cadeau original ou pour prendre soin de soi de manière différente. Dans cette boutique, les produits phares restent : les minéraux, les encens et les bijoux. Mais vous y trouverez aussi : cartes divinatoires, pendules, bougies, huiles essentielles, livres et produits de bien-être, lampes de Sel, élixirs de minéraux, géodes, améthystes, bal chantants … poussez la porte de ce commerce afin d’améliorer votre quotidien. Idées de cadeaux : Toute une collection de cartes divinatoires, pendules, bols tibétains, lampes à sel, livres à offrir ou à s’offrir.

‘Love is Love’, 20 Grande Rue à Chalon-sur-Saône (Tél 09 77 94 75 35) est une boutique coquine qui vous accueille pour vous proposer tout une gamme sexy de prêt à porter hommes et femmes. Dans cette boutique érotique qui propose des plaisirs sensuels, coquins et glamour vous trouverez: Déshabillés, lingeries sexy, huiles de massage, produits aphrodisiaques, sex-toy, plaisirs coquins et glamour… Dans ce magasin qui n’est pas du tout un sex-shop, vous trouverez les produits et des articles pour surprendre votre partenaire. Sur place, Sylvain le gérant du magasin, vous donnera les conseils appropriés et vous conseillera sur les meilleur choix ou tendance du moment. Idée de cadeaux : Toute une gamme d’accessoires hommes et femmes pour des plaisirs coquins. Possibilité aussi d’offrir des chèques cadeaux.

‘L’Antre des bulles’, 32 rue Générale Leclerc à Chalon-sur-Saône, (Tél 03 45 28 33 41) pour des fêtes inoubliables, faites le plein de cadeaux dans cette librairie spécialisée BD, jeunesse et .imaginaire. Sur place vous bénéficierez d'une écoute de qualité afin que l’achat corresponde à vos attentes. Sur une surface commerciale de 110 m2 et proposant plus de 23000 articles tout en se situant dans l’hyper-centre de Chalon-sur-Saône, Florent et son équipe vous accueillent sur une surface de plain-pied située sur l'une des artères principales de Chalon-sur-Saône. Sur place, vous serez informés et conseillés sur les dernières tendances et les coups de cœur du moment. L’Antre des Bulles dispose d'une offre complète de librairie spécialisée en B.D, mangas, comics, Romans-Graphiques… Vous découvrirez également tout un rayon de littérature de l’imaginaire (SF, Fantasy), et un rayon jeunesse allant des livres pour les tout-petits aux romans en passant par les albums classiques ou récents. Idées de cadeaux : Si vous ne savez pas quoi faire des bons d'achats ou du petit billet reçu sous le sapin, pourquoi ne pas vous faire plaisir avec un objet dérivé d'une licence que vous adorez ? Pokemon, Goldorak et Harry Potter vous attendent à la librairie.

‘Phone 71’, 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône, (tél 03 85 91 15 75 ou Mobile 06 16 83 13 73) téléphones, smartphones, tablettes… des professionnels à qui rien ne résiste et l’assurance d’être rapidement dépanné ! » Téléphones, Smartphones, iPhones, tablettes ! Tous les problèmes qui en découlent tels que : écrans cassés, problème de batterie, problèmes de charge, problème de cartes mères (défauts de charge, rétro éclairage, défaut tactile, court circuit...), désoxydation pour téléphones tombés dans l’eau, les changements de connecteurs de charge… et toutes les pannes possibles et inimaginables. Pour pallier les problèmes, n’hésitez pas à pousser la porte de la boutique « Phone 71 », 12 avenue Jean Jaurès à Chalon-sur-Saône! Offre de la quinzaine: Un geste commercial de 10% de remise sur toutes les batteries iPhone et profitez de dépannage immédiat !

