AVIS DE DECES - Madame Jeanine NOMBLOT née MALO

SAINT-LÉGER-SUR-DHEUNE



Bernadette GRUDIEN,

Dominique ESCULIER et Pascal PACAUD,

Yves et Agnès NOMBLOT,

ses enfants ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeanine NOMBLOT

née MALO

survenu à l'âge de 91 ans.

Les obsèques auront lieu le jeudi 29 décembre 2022 à 13h30, en l'église de

Saint-Léger-sur-Dheune.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.