A Dijon, e-Vadea ouvre ses premières stations de recharge sur les autoroutes APRR

Engagé depuis dix ans dans le déploiement de points de charge multi-opérateurs, les autoroutes APRR accueillent un nouvel opérateur de recharge ultra-rapide, e-Vadea, porté par les acteurs SPIE CityNetworks et DEMETER via le Fonds de Modernisation Ecologique des Transports, qui ouvre simultanément huit stations. Les autoroutes APRR et AREA poursuivent ainsi le déploiement de stations de recharge pour les utilisateurs de véhicules électriques. Près de 90% des aires de service sont désormais équipées.

8 stations e-Vadea installées sur des axes autoroutiers majeurs

Retenu suite à un appel d’offres clôturé au printemps 2022, l’opérateur e-Vadea implante ici ses premières stations de recharge à très haute puissance. Inédites en France, elles sont depuis aujourd’hui opérationnelles sur :

- Aire de Besançon Champoux et Besançon Marchaux sur l’A36, dans le Doubs. Chacune possède 5 bornes, 6 points de recharge et tous les connecteurs du marché : CCS, T2, CHAdeMO.

- Aire du Chien Blanc sur l’A6, en Côte-D’Or : 7 bornes, 8 points de recharge et connecteurs CCS, T2, CHAdeMO – Ouverture dans la matinée du mardi 27/12

- Aire du Dijon Brognon dans les deux sens Beaune-Toul -Beaune, sur l’A31 en Côte-D’Or : 5 bornes pour le sens Beaune-Toul et 6 en sens inverse, 6 points de recharge dans le sens Beaune-Toul et 7 dans le sens inverse et tous les connecteurs du marché : CCS, T2, CHAdeMO.

- Aire de Bourg Teyssonge, sur l’A40 dans l’Ain : 5 bornes, 6 points de recharge et connecteurs CCS, T2, CHAdeMO.

- Aire de Lorraine Sandaucourt La Trelle sur l’A31, dans les Vosges : 5 bornes, 6 points de recharge, et connecteurs CCS, T2, CHAdeMO.

- Aire de Plessis Picard Ourdy, sur l’A5 en Seine-et –Marne : 7 bornes, 8 points de recharge, et connecteurs CCS, T2, CHAdeMO.

Chaque nouvelle station e-Vadea est équipée à l’ouverture de 5 à 12 points de charge délivrant chacun jusqu’à 300 kW (300km d’autonomie en 20 minutes) qui, en fonction de la demande, pourront être renforcés. Une offre qui permet de couvrir 100 % des besoins de plusieurs véhicules se rechargeant en simultané, et avec tous les connecteurs du marché disponibles (CCS, T2, CHAdeMO).

Chacune des stations possède une signalisation lumineuse de l’usage des bornes, un bandeau LED sur l’auvent, ainsi qu’une signalétique au sol affichant les puissances. Ces stations modernes et ergonomiques peuvent également accueillir des véhicules longs ou avec remorque, ainsi que des utilitaires.

« Il y a quelques mois c’est l’opérateur Fastned qui s’implantait sur nos autoroutes. Nous sommes fiers aujourd’hui d’accueillir un nouvel entrant sur le marché, e-Vadea. Grâce à ce maillage unique et cette offre multi-opérateurs, nous facilitons aujourd’hui les trajets longue distance vers les stations de ski des Alpes, l’Allemagne, la Suisse ou encore le Sud de la France. Aujourd’hui, nos clients peuvent recharger leur véhicule le temps d’une pause sur nos aires d’autoroutes. Et ce n’est qu’un début : avec l’essor des véhicules électriques, nous prévoyons déjà des extensions de nombre de points de charge. Nos stations ont été conçues de manière à le permettre et coller au plus près des besoins des automobilistes, » précise Guillaume Hérent, Directeur général d’APRR et AREA.