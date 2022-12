Ce 31 décembre devrait être le plus doux jamais enregistré en France

Les plus lointaines archives de Météo France remontent à 1947 et jamais depuis un 31 décembre n'avait été aussi doux. C'est donc un record dont on aurait bien aimé se passer qui est en passe de se réaliser. Ce 31 décembre, de nombreux records de température devraient tomber en France et la Saône et Loire n'échappera pas à cette phase de redoux. Toujours selon Météo France, il ne faudra pas s'attendre à une chute des températures d'ci les 15 prochains jours. Les températures de ce début janvier avoisineront régulièrement les 10°c au minimum.