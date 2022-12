Fragnes La Loyère a confié l’étude du fleurissement de la commune aux élèves du lycée de l’horticulture et du paysage de Tournus.

Les 17 élèves en 2ème année de BTS aménagement paysager du lycée de Tournus ont présenté leurs projets aux élus et personnels de Fragnes La Loyère.

La commune, dans son projet de réaménagement des massifs fleuris, a passé une convention avec le lycée d’horticulture de Tournus. Un projet communal piloté par Hélène Revol conseillère de Fragnes La Loyère, aidée des agents des services techniques.

Les élèves sont déjà venus en mars 2022 pour voir les différents endroits où la municipalité souhaitait un réaménagement paysager et les 17 élèves participants, divisés en 5 groupes, ont planché sur l’ensemble des parterres des entrées principales et secondaires de la commune. Les élèves du CFA71 ont en charge uniquement l’étude et les plans des différents massifs, ensuite la réalisation devrait être confiée aux paysagistes ou éventuellement à une école production horticole.

Jeudi 15 décembre, les 5 groupes d’élèves, accompagnés de Jennifer Delannoy paysagiste enseignante, ont présenté les esquisses et plans de leur projet respectif aux élus et aux agents des services techniques.

Chaque groupe a projeté un Power Point des esquisses des 5 lieux de la commune à aménager : l’entrée principale route de Demigny, l’entrée du bourg de La Loyère, le puits de Condemène, l’entrée secondaire rue du Taboulot et l’entrée du hameau de Condemène. Dans chaque groupe, de belles idées sont ressorties, mettant en valeur l’existant ou en refondant entièrement le secteur concerné.

Ils ont remis un exemplaire de chaque document à Hélène Revol afin que les élus et les services techniques de la commune puissent faire leurs choix parmi les différentes propositions.

