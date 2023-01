CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE-FRANCHE COMTE - "Pour répondre à l'urgence climatique et écologique, il y a urgence à changer de modèles" pour Stéphanie Modde

A la veille des fêtes de fin d'année, la plénière du Conseil Régional de Bourgogne-Franche Comté qui se tenait à Chalon sur Saône, a été l'opportunité pour la majorité régionale de présenter son rapport sur les politiques publiques menées en faveur du développement durable. "Assoir les choix de la région d'évoluer vers de nouveaux modèles plus respectueux des ressources, des humains et de leurs environnements". Une décision rendue encore plus pertinente avec le contexte énergétique lié au conflit Russo-Ukrainiene, qui impacte durablement toutes les filières énergétiques à l'échelle mondiale.

"Les événements s'amplifient et se succèdent, et ne peuvent être désormais minimisés". Les températures historiquement douces pour la deuxième consécutive, notamment en Bourgogne-Franche Comté, en cette fin d'année, sont là pour rappeler tous les enjeux qui pèsent sur le bien-fondé des politiques publiques à mener.

C'est à Stéphanie Modde, Vice-Présidente de la majorité régionale en charge de la transition énergétique, qu'est revenu la présentation du rapport en plénière, et de rappeler les fondements qui animent la région dans ses politiques.

- Lutte contre le changement climatique avec en particulier l'efficacité énergétique sur la question du soutien des travaux des collectivités locales pour la rénovation de leurs équipements. Plus largement, les particuliers, les associations et les bailleurs sont particulièrement ciblés avec le dispositif Effilogis. Ainsi en l'espace d'une année, ce sont près de 3000 logements sociaux qui ont été rénovés en bâtiment basse consommation, 261 projets de bâtiments tertiaires de collectivité ou associatif qui ont été rénovés BBC, et près de 500 projets de maisons individuelles rénovées en BBC.

La production d'énergie renouvelable et de récupération avec une promotion du mix énergétique, la mise en place de l'écoconditionnalité des aides régionales au bâtiment....

La question des mobilités n'a pas été oubliée évidemment avec la ferme volonté d'accélerer la bataille en coordonnant toujours plus les offres de transport et l'accès à l'information pour tous. Des dispositifs d'accompagnements pour les aires de covoiturage, de bornes électriques, de plateformes de mobilité, la mise en place de tarification attractive pour les transports en commune, la rénovation des gares...

- La préservation de la biodiversité, un enjeu essentiel

La région Bourgogne-Franche Comté n'a pas attendue cette dernière année pour déployer son plan d'action en faveur de la biodiversité. Une région devenue au fil du temps, la cheffe de file biodiversité, a précisé Stéphanie Modde. Dispositifs de restauration des continuités écologiques, renaturation en milieu urbain, désimperméabilisation, gestion et préservation des biodiversité, éducation à l'environnement .. sont autant de sujets quotidiens qui animent les politiques régionales.

- "Donner plus à ceux qui ont moins"

Marie-Guite Dufay est revenue à plusieurs reprises sur cet enjeu fondamental. La politique d'aménagement du territoire devant intégrer la question de la solidarité et de la différenciation territoriale pour donner plus à ceux qui ont moins. Dans le calcul des enveloppes dédiées à chaque territoire et en proposant aux 13 territoires les plus fragiles de bénéficier de moyens supplémentaires.

- Des modes de production et de consommation responsables

L'enjeu a été rappelé par la majorité régionale s'agissant "que l'économie de demain puisse répondre aux défis de notre époque, dont celui de la transition énergétique et écologique, en créant des emplois de qualité et en fixant les revenus sur le territoire". Agriculture, sylviculture et tourisme sont particulièrement ciblés par les politiques régionales avec la volonté "d'avoir une stratégie économique au service de l'humain".

Concrètement, la région mobilise de lourds moyens sur sa filière hydrogène par exemple, avec 90 millions d'euros sur 2020-2030. 52 millions d'euros ont été investis dans l'acquisition des futurs trains TER bi-modes à hydrogène qui vont circuler à partir de 2026 sur les lignes du Morvan. Du côté de la certification biologique, la région a décidé la prise en charge en grande partie du coût de la certification. Ainsi ce sont 325 exploitations agricoles qui ont été aidées en une année et 422 nouvelles fermes AB ont été ainsi certifiées en Bourgogne-Franche Comté sur l'année écoulée.

Le tourisme durable ?

L'accélération du réchauffement climatique est venue mettre à mal les domaines skiables de la région, de Métabief ou de Chaux-Neuve. Le syndicat mixte du Mont d'Or a d'ailleurs mis en place une stratégie unique en France dans son projet de transition climatique, en concentrant ses efforts et ses offres sur des activités 4 saisons, sur le trail, l'aménagement d'une luge 4 saisons... Un exemple parmi tant d'autres qui fait la démonstration de la région à s'adapter aux nouveaux enjeux, tout en préservant le caractère essentiel de la filière touristique.

Plus que jamais, la région affiche une coloration verte à son budget parce que l'Histoire ne nous autorise pas à autre chose. Une responsabilité endossée mais qui pose les questions à une échelle beaucoup plus large. Les politiques publiques sont confrontées à deux urgences, celle du quotidien et de ses amortisseurs sociaux pour les publics plus fragiles et l'obligation de fixer un cap.

Laurent Guillaumé