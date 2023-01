Pour le député de Saône et Loire, Rémy Rebeyrotte, "Nos générations ont aujourd'hui une nouvelle responsabilité, un nouveau devoir"

Vœux à l'usage des jeunes générations éclairés par leurs aînés.



Bien sûr, l'année 2023 sera encore marquée par la guerre en Ukraine, la crise énergétique, ses conséquences économiques, la crise sanitaire et notre système de santé, les enjeux majeurs du changement climatique, le sauvetage à moyen terme de notre système de retraite par répartition pour tous.



Face à de telles crises et de tels enjeux, nous avons évidemment besoin de solidarité et d'unité ; bref, de faire face ensemble, comme l’a rappelé le Président de la République.

Interrogeons-nous sur les divisions et les haines qui pourtant taraudent et fractionnent de plus en plus le socle de notre Société. La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen fonde notre Société, sa Constitution et ses valeurs. Soit dit en passant, ce sont pour ces valeurs et ce modèle de société que combattent aujourd'hui nos amis ukrainiens. La Déclaration est notre bien commun. En 1789, elle fût un progrès majeur en établissant de nouveaux Droits fondamentaux, mais, n'en déplaisent aux soi-disant "droits de l'hommistes", ce texte court et efficace fixe des droits, mais aussi des devoirs. Elle a bien sûr une vocation universelle, mais, pour cela, elle doit continuer en France à asseoir et à protéger l'Etat de Droit, mis en danger par nos extrêmes, extrêmes qui n'hésitent pas régulièrement à s'envelopper dans les principes de la Déclaration pour mieux les combattre. A la Démocratie, elles préfèrent l'encadrement du Peuple et pour cela le détournement du sens des mots et leur manipulation. Comme la Liberté qui devrait soi-disant consister par exemple à pouvoir tout faire au nom des intérêts de sa propre personne, y compris ce qui nuit à autrui. Liberté, combien de fois les extrêmes manipulent ton nom !

Pourquoi parler de cela ici ? Parce que je fais un vœu.

Nos générations ont aujourd'hui une nouvelle responsabilité, un nouveau devoir : faire appliquer les mêmes principes que ceux de la Déclaration sur les réseaux dits sociaux, dans la sphère numérique, qui a pris la forme d'un monde parallèle non régulé, devenant le véhicule de tous les excès, de tous les complotismes, de toutes les haines et de tous les extrémistes. L’école ou la presse relève du Droit. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui un espace de non-droit. Cela ne peut pas durer pour nos générations, et encore moins pour nos plus jeunes, car cela nous met en danger, un danger absolu d'endoctrinement, de contrôle des masses, de modèle orwellien à la mode chinoise. Il ne doit pas être possible de faire sur le net ce qui est interdit dans la vraie vie : calomnier, manipuler, injurier, comploter, inciter à la haine, au raciste et à la xénophobie, spolier, etc. Et tout cela, en toute impunité.

La régulation doit- elle être française ou européenne ? Sans doute les deux, un cadre européen, et des textes sont en cours, et une adaptation à nos réalités françaises, peut-être constitutionnelle ou relevant d'une Loi organique.

L'enjeu en tout cas est de taille et il nécessite un sursaut, comme ont su le faire nos aînés, pour sauver nos valeurs et la République à plusieurs reprises.

L'enjeu, c'est maintenir notre Démocratie, nos Droits fondamentaux, continuer de partager la Liberté, l'Égalité des Droits et la Fraternité entre nous. Et d'échapper à ce que nous promettent, bien-sûr pour notre bien, les adeptes, redevables ou créanciers des Poutine, Xi Jinping ou Maduro.

Que 2023 voit prospérer ces droits et devoirs qui font Société et unité de la Nation.

Que 2023 voit s'accélérer la transition écologique sans remettre en cause les Droits fondamentaux.

Que 2023 vous soit douce et solidaire, avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent de la maladie, de l'isolement ou de la précarité.

Que 2023 soit une belle année pour vous, vos familles, vos amis et vos proches, une année de paix et de projets.



Rémy Rebeyrotte

Député de Saône-et-Loire