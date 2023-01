Mgr RIVIERE célèbrera une messe à Chalon-sur Saône pour le Pape Benoît XVI

Communiqué du diocèse d'Autun

Monseigneur Benoît RIVIERE, évêque d’Autun, Chalon, Mâcon, présidera une messe à la mémoire du Pape Benoît XVI jeudi 5 janvier 2023 à 9h30 en la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, en union avec le Saint Père François célébrant à la même heure la messe de funérailles dans la basilique Saint-Pierre de Rome.

Toutes les personnes qui le souhaitent et les fidèles catholiques sont invités à s’associer par leur présence ou leur union de prière à cette célébration. Le Père Grégoire Drouot, Vicaire Général du diocèse, le Père Pascal Renty, curé de la paroisse Saint-Just-de-Bretenières et des prêtres et diacres du diocèse seront présents.



Les catholiques du diocèse d’Autun rendent grâce pour le pape Benoît XVI, pour son œuvre et tout ce qu’il a donné à l’Eglise, à chacun et chacune, et le portent dans la prière.